15 мая 2025

Ретро-хиты, азиатская кухня и фестиваль самопознания: что ждет челябинцев на выходных. Афиша

В Челябинске на выходных пройдет ретро-тусовка, мастер-классы и матч «Трактора»
© Служба новостей «URA.RU»
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Tom Yam Bar в ТЦ «Гринвич». Екатеринбург , блюдо, суп, тарелка с едой, том ям, еда
Челябинцев научат готовить азиатский суп Том Ям Фото:

Челябинцев на выходных, 17 и 18 мая ждут вечеринка с московским диджеем, мастер-классы и спектакль по пьесе Дмитрия Данилова. Любителей музыки ждут ретро-хиты и современные биты. Гурманам предложат освоить секреты азиатской кухни, а тем, кто хочет совместить отдых с развитием, — фестиваль самопознания. Об этих и других событиях — в материале URA.RU.

Музыкальные вечера

В Siberia Lounge 17 мая в 20:00 начнется зажигательная вечеринка с участием диджея MALETIN и московского гостя BRUCE LEAN. Гостей ждут танцы до трех ночи, атмосферные сеты и розыгрыш призов.

Клипарт микрофоны, музыканты, сцена. Создано в Midjourney
Хиты прошлых лет споют челябинские кавер-группы
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Любителей ретро ждет ресторан «Максимилианс» в тот же день. Там с 19:00 пройдет вечеринка с хитами 70-х, 90-х и 2000-х в исполнении челябинских кавер-групп. Вход после 19:00 — 350 рублей.

Гастрономические впечатления

Кулинарная студия «Рататуй» 18 мая в 14:00 приглашает на мастер-класс по азиатской кухне. Участники приготовят поке с тунцом, том ям и десерт «Облако» с малиновой начинкой. Стоимость — 2990 рублей.

Вечером того же дня, в 19:00, в студии «Пармезан» научат готовить боул с креветками, том ям с морепродуктами и изысканный итонский десерт. Цена участия — 2350 рублей.

Капитаны бизнеса в Лето-Лето. Тюмень
Гайд по завтракам ждет челябинцев в студии «Базилик»
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А 17 мая в 10:30 студия «Базилик» проведет мастер-класс по приготовлению завтраков: сырников, яиц «Бенедикт» и тостов с печеночным паштетом. В стоимость — 2200 рублей входят продукты, чай и кофе.

Развитие и творчество

На территории ГЛК «Солнечная долина» 18 мая пройдет фестиваль «Пробуждение». В программе — лекции 50 экспертов (психологов, коучей, маркетологов), маркет эко-товаров, мастер-классы и нетворкинг. Билет — 3000 рублей.

Театральный эксперимент

В «Крафтовой кофейне» 18 мая в 18:30 состоится спектакль-читка по пьесе Дмитрия Данилова. Проект Инессы Кужемратовой и Театра абсолютной любви предложит зрителям взглянуть на абсурд обыденности в постановке «Сережа очень тупой». Стоимость — 500 рублей.

Домашний хоккей с ярославским «Локомотивом»

ХК Трактор - ХК Динамо. Челябинск
Болельщиков «Трактора» зовут посмотреть хоккей в барах
Фото:

Матчи ХК «Трактор» и ХК «Локомотив» состоятся 17 и 19 мая. В субботу игру можно будет посмотреть в нескольких челябинских барах и даже кинотеатре.

Прямые трансляции включат в баре Siberia Lounge, ресторане Paulaner Brauhaus, в спортбаре «Подземка», в лаундже — Look, пабах «The Бочка» и Harat’s. А также в кинотеатре «Синема парк» в ТРК «Горки», стоимость просмотра эфира на большом экране — 450 рублей. Вход в заведения свободный.

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Челябинцев на выходных, 17 и 18 мая ждут вечеринка с московским диджеем, мастер-классы и спектакль по пьесе Дмитрия Данилова. Любителей музыки ждут ретро-хиты и современные биты. Гурманам предложат освоить секреты азиатской кухни, а тем, кто хочет совместить отдых с развитием, — фестиваль самопознания. Об этих и других событиях — в материале URA.RU. В Siberia Lounge 17 мая в 20:00 начнется зажигательная вечеринка с участием диджея MALETIN и московского гостя BRUCE LEAN. Гостей ждут танцы до трех ночи, атмосферные сеты и розыгрыш призов. Любителей ретро ждет ресторан «Максимилианс» в тот же день. Там с 19:00 пройдет вечеринка с хитами 70-х, 90-х и 2000-х в исполнении челябинских кавер-групп. Вход после 19:00 — 350 рублей. Кулинарная студия «Рататуй» 18 мая в 14:00 приглашает на мастер-класс по азиатской кухне. Участники приготовят поке с тунцом, том ям и десерт «Облако» с малиновой начинкой. Стоимость — 2990 рублей. Вечером того же дня, в 19:00, в студии «Пармезан» научат готовить боул с креветками, том ям с морепродуктами и изысканный итонский десерт. Цена участия — 2350 рублей. А 17 мая в 10:30 студия «Базилик» проведет мастер-класс по приготовлению завтраков: сырников, яиц «Бенедикт» и тостов с печеночным паштетом. В стоимость — 2200 рублей входят продукты, чай и кофе. На территории ГЛК «Солнечная долина» 18 мая пройдет фестиваль «Пробуждение». В программе — лекции 50 экспертов (психологов, коучей, маркетологов), маркет эко-товаров, мастер-классы и нетворкинг. Билет — 3000 рублей. В «Крафтовой кофейне» 18 мая в 18:30 состоится спектакль-читка по пьесе Дмитрия Данилова. Проект Инессы Кужемратовой и Театра абсолютной любви предложит зрителям взглянуть на абсурд обыденности в постановке «Сережа очень тупой». Стоимость — 500 рублей. Матчи ХК «Трактор» и ХК «Локомотив» состоятся 17 и 19 мая. В субботу игру можно будет посмотреть в нескольких челябинских барах и даже кинотеатре. Прямые трансляции включат в баре Siberia Lounge, ресторане Paulaner Brauhaus, в спортбаре «Подземка», в лаундже — Look, пабах «The Бочка» и Harat’s. А также в кинотеатре «Синема парк» в ТРК «Горки», стоимость просмотра эфира на большом экране — 450 рублей. Вход в заведения свободный.
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