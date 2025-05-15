Челябинцев на выходных, 17 и 18 мая ждут вечеринка с московским диджеем, мастер-классы и спектакль по пьесе Дмитрия Данилова. Любителей музыки ждут ретро-хиты и современные биты. Гурманам предложат освоить секреты азиатской кухни, а тем, кто хочет совместить отдых с развитием, — фестиваль самопознания. Об этих и других событиях — в материале URA.RU.
Музыкальные вечера
В Siberia Lounge 17 мая в 20:00 начнется зажигательная вечеринка с участием диджея MALETIN и московского гостя BRUCE LEAN. Гостей ждут танцы до трех ночи, атмосферные сеты и розыгрыш призов.
Любителей ретро ждет ресторан «Максимилианс» в тот же день. Там с 19:00 пройдет вечеринка с хитами 70-х, 90-х и 2000-х в исполнении челябинских кавер-групп. Вход после 19:00 — 350 рублей.
Гастрономические впечатления
Кулинарная студия «Рататуй» 18 мая в 14:00 приглашает на мастер-класс по азиатской кухне. Участники приготовят поке с тунцом, том ям и десерт «Облако» с малиновой начинкой. Стоимость — 2990 рублей.
Вечером того же дня, в 19:00, в студии «Пармезан» научат готовить боул с креветками, том ям с морепродуктами и изысканный итонский десерт. Цена участия — 2350 рублей.
А 17 мая в 10:30 студия «Базилик» проведет мастер-класс по приготовлению завтраков: сырников, яиц «Бенедикт» и тостов с печеночным паштетом. В стоимость — 2200 рублей входят продукты, чай и кофе.
Развитие и творчество
На территории ГЛК «Солнечная долина» 18 мая пройдет фестиваль «Пробуждение». В программе — лекции 50 экспертов (психологов, коучей, маркетологов), маркет эко-товаров, мастер-классы и нетворкинг. Билет — 3000 рублей.
Театральный эксперимент
В «Крафтовой кофейне» 18 мая в 18:30 состоится спектакль-читка по пьесе Дмитрия Данилова. Проект Инессы Кужемратовой и Театра абсолютной любви предложит зрителям взглянуть на абсурд обыденности в постановке «Сережа очень тупой». Стоимость — 500 рублей.
Домашний хоккей с ярославским «Локомотивом»
Матчи ХК «Трактор» и ХК «Локомотив» состоятся 17 и 19 мая. В субботу игру можно будет посмотреть в нескольких челябинских барах и даже кинотеатре.
Прямые трансляции включат в баре Siberia Lounge, ресторане Paulaner Brauhaus, в спортбаре «Подземка», в лаундже — Look, пабах «The Бочка» и Harat’s. А также в кинотеатре «Синема парк» в ТРК «Горки», стоимость просмотра эфира на большом экране — 450 рублей. Вход в заведения свободный.
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