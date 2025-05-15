Ретро-хиты, азиатская кухня и фестиваль самопознания: что ждет челябинцев на выходных. Афиша

В Челябинске на выходных пройдет ретро-тусовка, мастер-классы и матч «Трактора»

16 мая 2025 в 08:45 Размер текста - 17 +

Челябинцев научат готовить азиатский суп Том Ям Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU Челябинцев на выходных, 17 и 18 мая ждут вечеринка с московским диджеем, мастер-классы и спектакль по пьесе Дмитрия Данилова. Любителей музыки ждут ретро-хиты и современные биты. Гурманам предложат освоить секреты азиатской кухни, а тем, кто хочет совместить отдых с развитием, — фестиваль самопознания. Об этих и других событиях — в материале URA.RU. Музыкальные вечера В Siberia Lounge 17 мая в 20:00 начнется зажигательная вечеринка с участием диджея MALETIN и московского гостя BRUCE LEAN. Гостей ждут танцы до трех ночи, атмосферные сеты и розыгрыш призов. Хиты прошлых лет споют челябинские кавер-группы Фото: Создано в Midjourney © URA.RU Любителей ретро ждет ресторан «Максимилианс» в тот же день. Там с 19:00 пройдет вечеринка с хитами 70-х, 90-х и 2000-х в исполнении челябинских кавер-групп. Вход после 19:00 — 350 рублей. Гастрономические впечатления Кулинарная студия «Рататуй» 18 мая в 14:00 приглашает на мастер-класс по азиатской кухне. Участники приготовят поке с тунцом, том ям и десерт «Облако» с малиновой начинкой. Стоимость — 2990 рублей. Вечером того же дня, в 19:00, в студии «Пармезан» научат готовить боул с креветками, том ям с морепродуктами и изысканный итонский десерт. Цена участия — 2350 рублей. Гайд по завтракам ждет челябинцев в студии «Базилик» Фото: Денис Моргунов © URA.RU А 17 мая в 10:30 студия «Базилик» проведет мастер-класс по приготовлению завтраков: сырников, яиц «Бенедикт» и тостов с печеночным паштетом. В стоимость — 2200 рублей входят продукты, чай и кофе. Развитие и творчество На территории ГЛК «Солнечная долина» 18 мая пройдет фестиваль «Пробуждение». В программе — лекции 50 экспертов (психологов, коучей, маркетологов), маркет эко-товаров, мастер-классы и нетворкинг. Билет — 3000 рублей. Театральный эксперимент В «Крафтовой кофейне» 18 мая в 18:30 состоится спектакль-читка по пьесе Дмитрия Данилова. Проект Инессы Кужемратовой и Театра абсолютной любви предложит зрителям взглянуть на абсурд обыденности в постановке «Сережа очень тупой». Стоимость — 500 рублей. Домашний хоккей с ярославским «Локомотивом» Болельщиков «Трактора» зовут посмотреть хоккей в барах Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Матчи ХК «Трактор» и ХК «Локомотив» состоятся 17 и 19 мая. В субботу игру можно будет посмотреть в нескольких челябинских барах и даже кинотеатре. Прямые трансляции включат в баре Siberia Lounge, ресторане Paulaner Brauhaus, в спортбаре «Подземка», в лаундже — Look, пабах «The Бочка» и Harat’s. А также в кинотеатре «Синема парк» в ТРК «Горки», стоимость просмотра эфира на большом экране — 450 рублей. Вход в заведения свободный. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Челябинцев на выходных, 17 и 18 мая ждут вечеринка с московским диджеем, мастер-классы и спектакль по пьесе Дмитрия Данилова. Любителей музыки ждут ретро-хиты и современные биты. Гурманам предложат освоить секреты азиатской кухни, а тем, кто хочет совместить отдых с развитием, — фестиваль самопознания. Об этих и других событиях — в материале URA.RU. В Siberia Lounge 17 мая в 20:00 начнется зажигательная вечеринка с участием диджея MALETIN и московского гостя BRUCE LEAN. Гостей ждут танцы до трех ночи, атмосферные сеты и розыгрыш призов. Любителей ретро ждет ресторан «Максимилианс» в тот же день. Там с 19:00 пройдет вечеринка с хитами 70-х, 90-х и 2000-х в исполнении челябинских кавер-групп. Вход после 19:00 — 350 рублей. Кулинарная студия «Рататуй» 18 мая в 14:00 приглашает на мастер-класс по азиатской кухне. Участники приготовят поке с тунцом, том ям и десерт «Облако» с малиновой начинкой. Стоимость — 2990 рублей. Вечером того же дня, в 19:00, в студии «Пармезан» научат готовить боул с креветками, том ям с морепродуктами и изысканный итонский десерт. Цена участия — 2350 рублей. А 17 мая в 10:30 студия «Базилик» проведет мастер-класс по приготовлению завтраков: сырников, яиц «Бенедикт» и тостов с печеночным паштетом. В стоимость — 2200 рублей входят продукты, чай и кофе. На территории ГЛК «Солнечная долина» 18 мая пройдет фестиваль «Пробуждение». В программе — лекции 50 экспертов (психологов, коучей, маркетологов), маркет эко-товаров, мастер-классы и нетворкинг. Билет — 3000 рублей. В «Крафтовой кофейне» 18 мая в 18:30 состоится спектакль-читка по пьесе Дмитрия Данилова. Проект Инессы Кужемратовой и Театра абсолютной любви предложит зрителям взглянуть на абсурд обыденности в постановке «Сережа очень тупой». Стоимость — 500 рублей. Матчи ХК «Трактор» и ХК «Локомотив» состоятся 17 и 19 мая. В субботу игру можно будет посмотреть в нескольких челябинских барах и даже кинотеатре. Прямые трансляции включат в баре Siberia Lounge, ресторане Paulaner Brauhaus, в спортбаре «Подземка», в лаундже — Look, пабах «The Бочка» и Harat’s. А также в кинотеатре «Синема парк» в ТРК «Горки», стоимость просмотра эфира на большом экране — 450 рублей. Вход в заведения свободный.