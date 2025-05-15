15 мая 2025

Челябинский актер Робак снимается в новом сериале о попытке «переписать» судьбу

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В «Жизнь заново» Робак сыграет одну из второстепенных ролей
В «Жизнь заново» Робак сыграет одну из второстепенных ролей Фото:

Актер Александр Робак, родившийся в Златоусте (Челябинская область), снимается в драмедии «Жизнь заново». Работа над проектом стартовала в Санкт-Петербурге. Кинокартина режиссера Александра Богуславского расскажет историю врача, который неожиданно возвращается в свое прошлое и пытается изменить свою судьбу, сообщили в пресс-службе «ГПМ РТВ» (Газпром-медиа — прим.ред), передает сайт «Кино-театр.ру».

«Это история о том, что каждый из нас хотя бы раз мечтал повернуть время вспять и поступить иначе. Но за красивой мечтой — реальные выборы, ошибки, страхи и надежды. Мы стараемся сделать не просто ностальгический сериал, а честный и живой рассказ о человеке, которому выпал второй шанс», — пояснил режиссер Богуславский.

Сюжет вращается вокруг 40-летнего врача Дмитрия, чья жизнь пошла под откос из-за зависимости. После необычного происшествия во время МРТ он оказывается в теле своего 18-летнего «я» в начале 2000-х. В проекте занята звездная команда: Артем Ткаченко, Елена Подкаминская, Роберт Захарян, Елизавета Ищенко, Александр Робак и другие.

Особую роль в сериале сыграет Санкт-Петербург — город станет отдельным персонажем. Как отмечают сценаристы, проект заставит задуматься об ошибках прошлого. В сериале герой даже имея шанс все изменить, понимает, что жизнь — сложная штука, а оступиться в настоящем проще, чем исправить старое.

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Актер Александр Робак, родившийся в Златоусте (Челябинская область), снимается в драмедии «Жизнь заново». Работа над проектом стартовала в Санкт-Петербурге. Кинокартина режиссера Александра Богуславского расскажет историю врача, который неожиданно возвращается в свое прошлое и пытается изменить свою судьбу, сообщили в пресс-службе «ГПМ РТВ» (Газпром-медиа — прим.ред), передает сайт «Кино-театр.ру». «Это история о том, что каждый из нас хотя бы раз мечтал повернуть время вспять и поступить иначе. Но за красивой мечтой — реальные выборы, ошибки, страхи и надежды. Мы стараемся сделать не просто ностальгический сериал, а честный и живой рассказ о человеке, которому выпал второй шанс», — пояснил режиссер Богуславский. Сюжет вращается вокруг 40-летнего врача Дмитрия, чья жизнь пошла под откос из-за зависимости. После необычного происшествия во время МРТ он оказывается в теле своего 18-летнего «я» в начале 2000-х. В проекте занята звездная команда: Артем Ткаченко, Елена Подкаминская, Роберт Захарян, Елизавета Ищенко, Александр Робак и другие. Особую роль в сериале сыграет Санкт-Петербург — город станет отдельным персонажем. Как отмечают сценаристы, проект заставит задуматься об ошибках прошлого. В сериале герой даже имея шанс все изменить, понимает, что жизнь — сложная штука, а оступиться в настоящем проще, чем исправить старое.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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