Девять победителей конкурса «Человек года» в Курчатовском районе Челябинска получили почетные звания и 30-тысячные премии от «Команды Мительмана». Торжественная церемония прошла в Челябинске уже в пятый раз, состоявшись в зале Детской филармонии.
Всего конкурс включает девять номинаций. Это «Лучший врач» (который не только профессионально лечит, но от души заботится о пациентах), «Лучшая медицинская сестра/медбрат (тот, кто помогает докторам и окружает заботой пациентов), «Лучший воспитатель» (педагог, который с любовью и терпением учит детсадовцев), «Лучший учитель» и «Лучший классный руководитель», «Лучший преподаватель средних специальных учебных заведений», «Лучший работник социальной защиты», «Лучший работник ЖКХ» и «Лучший работник культуры».
За медиков, педагогов, библиотекарей, работников культуры и соцзащиты пришли болеть целые коллективы и делегации, в том числе их ученики и подопечные. По всему Курчатовскому району учреждения культуры и образования готовили документы и презентации своих сотрудников. К примеру, на 50 детских садов района приходится 26 номинантов, выдвинутых на премию. А грамоту победительнице вручила Татьяна Чилимская, волонтер «Команды Мительмана» и сама заведующая сразу трех детских садов. Участвовал в церемонии также депутат гордумы Александр Исаев, тоже член «Команды Мительмана».
«Образование, здравоохранение, социальная защита и культура играют главную роль в формировании привлекательных условий жизни в районе. «Команда Мительмана» работает в этой территории и считает такое развитие важным. В первую очередь район богат нашими жителями, теми, кто работает в организациях и на предприятиях. Особое внимание мы уделяем работникам бюджетной сферы и считаем нужным поддерживать их материально», — объяснил свою инициативу сам основатель общественного движения Илья Мительман.
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