В Челябинске выбрали председателя обновленной молодежной палаты. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Виктор Фройденбергер переизбран на пост председателя Молодежной палаты Челябинска
Виктор Фройденбергер переизбран на пост председателя Молодежной палаты Челябинска Фото:

В Молодежной палате Челябинска при Челябинской гордуме 16 мая переизбрали председателя. Им вновь стал Виктор Фройденбергер, передает корреспондент URA.RU. Кроме того, сама палата будет работать в обновленном составе. Открыл заседание обновленной палаты председатель Челябинской гордумы Сергей Буяков.

«Молодежная палата избрала из своего состава председателя. Им стал Виктор Фройденбергер, исполнявший эти обязанности и в предыдущем составе Молодежной палаты», — сообщили в пресс-службе палаты.

Фройденбергер — начальник отдела внеучебной и воспитательной работы Южно-Уральского госуниверситета, активно вовлеченный в общественную деятельность. С 2021 года он занимает должность исполнительного секретаря партии «Единая Россия». Среди реализованных им значимых проектов — «Время молодых», направленный на развитие молодежного парламентаризма в Челябинске (более 1,5 тысяч участников за два года), инициатива по развитию локального патриотизма «Город мечта», участие в Международном молодежном промышленном форуме в рамках Всемирного фестиваля молодежи в Сочи в 2024 году, а также организация гуманитарных миссий в Донецкую и Луганскую народные республики, Херсонскую и Запорожскую области.

Зампредседателя вновь избран Василий Жданов. Функции ответственного секретаря возложены на Андрея Чигинцева, который курировал вопросы документооборота палаты последние два года и хорошо осведомлен о специфике предстоящих задач.

В ходе заседания были сформированы постоянные комиссии палаты по трем направлениям: социальной поддержке молодежи и волонтерской деятельности, реализации молодежных проектов и информационной политике. Председателем первой назначен Александр Чипижный, обладающий значительным опытом организации добровольческих инициатив; вторую возглавил Михаил Швырков — организатор форумов «Время молодых», Школы молодого политического лидера, Школы политического пиара и «Диалогов на равных»; третью — Егор Дизер, реализовавший проекты «Стажировки для школьников» и координировавший работу Медиацентра при предыдущем созыве палаты.

В ходе заседания Буяков отметил, что в зале присутствуют молодые, энергичные и амбициозные участники, на которых Челябинск возлагает значительные ожидания. По его словам, многие из них обладают опытом в общественной, организационной и волонтерской деятельности, имеют не только стремление приносить пользу обществу, но и необходимые знания и навыки. Он также подчеркнул, что участие в новом составе палаты людей, работавших в предыдущих созывах, обеспечит преемственность идей и развитие перспективных инициатив. В завершение выступления Буяков пожелал коллегам успехов и интересных проектов, пообещав поддержку со стороны депутатского корпуса.

Представлять интересы челябинской молодежи в Общественной молодежной палате при Заксобрании региона доверено председателю — Виктору Фройденбергеру. В завершение заседания избранный председатель озвучил первые поручения по формированию плана работы палаты на 2025 год.

Открыл заседание обновленной палаты председатель Челябинской гордумы Сергей Буяков.
Открыл заседание обновленной палаты председатель Челябинской гордумы Сергей Буяков.
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В Молодежной палате Челябинска при Челябинской гордуме 16 мая переизбрали председателя. Им вновь стал Виктор Фройденбергер, передает корреспондент URA.RU. Кроме того, сама палата будет работать в обновленном составе. Открыл заседание обновленной палаты председатель Челябинской гордумы Сергей Буяков. «Молодежная палата избрала из своего состава председателя. Им стал Виктор Фройденбергер, исполнявший эти обязанности и в предыдущем составе Молодежной палаты», — сообщили в пресс-службе палаты. Фройденбергер — начальник отдела внеучебной и воспитательной работы Южно-Уральского госуниверситета, активно вовлеченный в общественную деятельность. С 2021 года он занимает должность исполнительного секретаря партии «Единая Россия». Среди реализованных им значимых проектов — «Время молодых», направленный на развитие молодежного парламентаризма в Челябинске (более 1,5 тысяч участников за два года), инициатива по развитию локального патриотизма «Город мечта», участие в Международном молодежном промышленном форуме в рамках Всемирного фестиваля молодежи в Сочи в 2024 году, а также организация гуманитарных миссий в Донецкую и Луганскую народные республики, Херсонскую и Запорожскую области. Зампредседателя вновь избран Василий Жданов. Функции ответственного секретаря возложены на Андрея Чигинцева, который курировал вопросы документооборота палаты последние два года и хорошо осведомлен о специфике предстоящих задач. В ходе заседания были сформированы постоянные комиссии палаты по трем направлениям: социальной поддержке молодежи и волонтерской деятельности, реализации молодежных проектов и информационной политике. Председателем первой назначен Александр Чипижный, обладающий значительным опытом организации добровольческих инициатив; вторую возглавил Михаил Швырков — организатор форумов «Время молодых», Школы молодого политического лидера, Школы политического пиара и «Диалогов на равных»; третью — Егор Дизер, реализовавший проекты «Стажировки для школьников» и координировавший работу Медиацентра при предыдущем созыве палаты. В ходе заседания Буяков отметил, что в зале присутствуют молодые, энергичные и амбициозные участники, на которых Челябинск возлагает значительные ожидания. По его словам, многие из них обладают опытом в общественной, организационной и волонтерской деятельности, имеют не только стремление приносить пользу обществу, но и необходимые знания и навыки. Он также подчеркнул, что участие в новом составе палаты людей, работавших в предыдущих созывах, обеспечит преемственность идей и развитие перспективных инициатив. В завершение выступления Буяков пожелал коллегам успехов и интересных проектов, пообещав поддержку со стороны депутатского корпуса. Представлять интересы челябинской молодежи в Общественной молодежной палате при Заксобрании региона доверено председателю — Виктору Фройденбергеру. В завершение заседания избранный председатель озвучил первые поручения по формированию плана работы палаты на 2025 год.
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