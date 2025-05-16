В Молодежной палате Челябинска при Челябинской гордуме 16 мая переизбрали председателя. Им вновь стал Виктор Фройденбергер, передает корреспондент URA.RU. Кроме того, сама палата будет работать в обновленном составе. Открыл заседание обновленной палаты председатель Челябинской гордумы Сергей Буяков.
«Молодежная палата избрала из своего состава председателя. Им стал Виктор Фройденбергер, исполнявший эти обязанности и в предыдущем составе Молодежной палаты», — сообщили в пресс-службе палаты.
Фройденбергер — начальник отдела внеучебной и воспитательной работы Южно-Уральского госуниверситета, активно вовлеченный в общественную деятельность. С 2021 года он занимает должность исполнительного секретаря партии «Единая Россия». Среди реализованных им значимых проектов — «Время молодых», направленный на развитие молодежного парламентаризма в Челябинске (более 1,5 тысяч участников за два года), инициатива по развитию локального патриотизма «Город мечта», участие в Международном молодежном промышленном форуме в рамках Всемирного фестиваля молодежи в Сочи в 2024 году, а также организация гуманитарных миссий в Донецкую и Луганскую народные республики, Херсонскую и Запорожскую области.
Зампредседателя вновь избран Василий Жданов. Функции ответственного секретаря возложены на Андрея Чигинцева, который курировал вопросы документооборота палаты последние два года и хорошо осведомлен о специфике предстоящих задач.
В ходе заседания были сформированы постоянные комиссии палаты по трем направлениям: социальной поддержке молодежи и волонтерской деятельности, реализации молодежных проектов и информационной политике. Председателем первой назначен Александр Чипижный, обладающий значительным опытом организации добровольческих инициатив; вторую возглавил Михаил Швырков — организатор форумов «Время молодых», Школы молодого политического лидера, Школы политического пиара и «Диалогов на равных»; третью — Егор Дизер, реализовавший проекты «Стажировки для школьников» и координировавший работу Медиацентра при предыдущем созыве палаты.
В ходе заседания Буяков отметил, что в зале присутствуют молодые, энергичные и амбициозные участники, на которых Челябинск возлагает значительные ожидания. По его словам, многие из них обладают опытом в общественной, организационной и волонтерской деятельности, имеют не только стремление приносить пользу обществу, но и необходимые знания и навыки. Он также подчеркнул, что участие в новом составе палаты людей, работавших в предыдущих созывах, обеспечит преемственность идей и развитие перспективных инициатив. В завершение выступления Буяков пожелал коллегам успехов и интересных проектов, пообещав поддержку со стороны депутатского корпуса.
Представлять интересы челябинской молодежи в Общественной молодежной палате при Заксобрании региона доверено председателю — Виктору Фройденбергеру. В завершение заседания избранный председатель озвучил первые поручения по формированию плана работы палаты на 2025 год.
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