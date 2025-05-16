Экс-директор художественного музея ХМАО переехала в Челябинск на новое место работы

Экс-руководитель государственного художественного музея ХМАО Елена Кондрашина вступила в должность гендиректора челябинского музея-заповедника «Аркаим». Об этом URA.RU сообщила сама Кондрашина.
«Сегодня заступила на должность генерального директора челябинского областного историко-археологического музея-заповедника „Аркаим“. Место нашло меня само, я не искала новую работу и не планировала покидать Югру. Более того, заново прошла подтверждение на должность [директора государственного художественного музея ХМАО], но предложение [сотрудничать с „Аркаимом“] мне показалось очень интересным», — рассказала собеседница агентства.
Кондрашина возглавляла художественный музей ХМАО с 2022 года. Она переехала в Ханты-Мансийск из города Клин Московской области, где работала директором местного музейного-туристического центра.
Аркаим — это поселение бронзового века в Брединском районе Челябинской области. Возраст поселения составляет четыре тысячи лет, поселок был создан по заранее продуманному плану. У его границ развернулись работы одноименного историко-археологического музея-заповедника. Ежегодно в Аркаим съезжаются тысячи туристов из России и других стран.
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