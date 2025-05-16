Экс-директор художественного музея ХМАО переехала в Челябинск на новое место работы

Экс-директор художественного музея ХМАО возглавила челябинский музей «Аркаим»
© Служба новостей «URA.RU»
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Елена Кондрашина заняла должность гендиректора музея-заповедника «Аркаим»
Елена Кондрашина заняла должность гендиректора музея-заповедника «Аркаим» Фото:

Экс-руководитель государственного художественного музея ХМАО Елена Кондрашина вступила в должность гендиректора челябинского музея-заповедника «Аркаим». Об этом URA.RU сообщила сама Кондрашина.

«Сегодня заступила на должность генерального директора челябинского областного историко-археологического музея-заповедника „Аркаим“. Место нашло меня само, я не искала новую работу и не планировала покидать Югру. Более того, заново прошла подтверждение на должность [директора государственного художественного музея ХМАО], но предложение [сотрудничать с „Аркаимом“] мне показалось очень интересным», — рассказала собеседница агентства.

Кондрашина возглавляла художественный музей ХМАО с 2022 года. Она переехала в Ханты-Мансийск из города Клин Московской области, где работала директором местного музейного-туристического центра.

Аркаим — это поселение бронзового века в Брединском районе Челябинской области. Возраст поселения составляет четыре тысячи лет, поселок был создан по заранее продуманному плану. У его границ развернулись работы одноименного историко-археологического музея-заповедника. Ежегодно в Аркаим съезжаются тысячи туристов из России и других стран.

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Экс-руководитель государственного художественного музея ХМАО Елена Кондрашина вступила в должность гендиректора челябинского музея-заповедника «Аркаим». Об этом URA.RU сообщила сама Кондрашина. «Сегодня заступила на должность генерального директора челябинского областного историко-археологического музея-заповедника „Аркаим“. Место нашло меня само, я не искала новую работу и не планировала покидать Югру. Более того, заново прошла подтверждение на должность [директора государственного художественного музея ХМАО], но предложение [сотрудничать с „Аркаимом“] мне показалось очень интересным», — рассказала собеседница агентства. Кондрашина возглавляла художественный музей ХМАО с 2022 года. Она переехала в Ханты-Мансийск из города Клин Московской области, где работала директором местного музейного-туристического центра. Аркаим — это поселение бронзового века в Брединском районе Челябинской области. Возраст поселения составляет четыре тысячи лет, поселок был создан по заранее продуманному плану. У его границ развернулись работы одноименного историко-археологического музея-заповедника. Ежегодно в Аркаим съезжаются тысячи туристов из России и других стран.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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