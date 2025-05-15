На трассе М-5 под Челябинском два дня подряд ограничат движение

Дорожное движение на участке трассы М-5 в Сосновском районе будет ограничено 19 и 20 мая для установки надземного пешеходного перехода. В ФКУ «Упрдор Южный Урал» просят челябинских водителей ознакомиться с графиком и планировать поездки с учетом этого фактора.
«В связи с проведением работ по установке модульного пешеходного перехода на участке км 1840+129 автомобильной дороги М-5 „Урал“ Москва — Рязань — Пенза — Самара — Уфа — Челябинск (Сосновский район Челябинской области) будет введено временное ограничение движения транспортных средств в виде ограничения скорости:
- с 22:00 до 23:00 19 мая 2025 года,
- с 23:40 19 мая 2025 года до 00:40 20 мая 2025 года», — пояснили в ведомстве.
Временное перекрытие с полной остановкой движения будет введено 19 мая единовременно с 23:00 до 23:40.
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