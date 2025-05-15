15 мая 2025

На трассе М-5 под Челябинском два дня подряд ограничат движение

© Служба новостей «URA.RU»
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Движение будет ограничено два дня подряд
Движение будет ограничено два дня подряд Фото:

Дорожное движение на участке трассы М-5 в Сосновском районе будет ограничено 19 и 20 мая для установки надземного пешеходного перехода. В ФКУ «Упрдор Южный Урал» просят челябинских водителей ознакомиться с графиком и планировать поездки с учетом этого фактора.

«В связи с проведением работ по установке модульного пешеходного перехода на участке км 1840+129 автомобильной дороги М-5 „Урал“ Москва — Рязань — Пенза — Самара — Уфа — Челябинск (Сосновский район Челябинской области) будет введено временное ограничение движения транспортных средств в виде ограничения скорости:

  • с 22:00 до 23:00 19 мая 2025 года,
  • с 23:40 19 мая 2025 года до 00:40 20 мая 2025 года», — пояснили в ведомстве.

Временное перекрытие с полной остановкой движения будет введено 19 мая единовременно с 23:00 до 23:40.

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Дорожное движение на участке трассы М-5 в Сосновском районе будет ограничено 19 и 20 мая для установки надземного пешеходного перехода. В ФКУ «Упрдор Южный Урал» просят челябинских водителей ознакомиться с графиком и планировать поездки с учетом этого фактора. «В связи с проведением работ по установке модульного пешеходного перехода на участке км 1840+129 автомобильной дороги М-5 „Урал“ Москва — Рязань — Пенза — Самара — Уфа — Челябинск (Сосновский район Челябинской области) будет введено временное ограничение движения транспортных средств в виде ограничения скорости: Временное перекрытие с полной остановкой движения будет введено 19 мая единовременно с 23:00 до 23:40.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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