15 мая 2025

В Челябинской области водитель мопеда скончался в ДТП

© Служба новостей «URA.RU»
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Водитель мопеда скончался на месте аварии
Водитель мопеда скончался на месте аварии Фото:

В Аше Челябинской области утром 16 мая произошла авария с участием автомобиля и мопеда. Водитель двухколесного транспортного средства скончался на месте происшествия, сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции региона.

«16 мая в 09:20 на улице Мира, 71 в городе Аша, водитель 1954 года рождения, управляя автомобилем „CHANGAN“, совершил столкновение со встречно двигавшимся мопедом под управлением водителя 1982 года рождения (был в мотошлеме). В результате ДТП водитель мопеда скончался на месте», — уточнили в пресс-службе ведомства.

Как пояснили в пресс-службе Госавтоинспекции региона, по предварительным данным, водитель автомобиля при повороте налево на нерегулируемом перекрестке не убедился в безопасности маневра. Сейчас на месте аварии работают сотрудники ГАИ и следственно-оперативной группы полиции.

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В Аше Челябинской области утром 16 мая произошла авария с участием автомобиля и мопеда. Водитель двухколесного транспортного средства скончался на месте происшествия, сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции региона. «16 мая в 09:20 на улице Мира, 71 в городе Аша, водитель 1954 года рождения, управляя автомобилем „CHANGAN“, совершил столкновение со встречно двигавшимся мопедом под управлением водителя 1982 года рождения (был в мотошлеме). В результате ДТП водитель мопеда скончался на месте», — уточнили в пресс-службе ведомства. Как пояснили в пресс-службе Госавтоинспекции региона, по предварительным данным, водитель автомобиля при повороте налево на нерегулируемом перекрестке не убедился в безопасности маневра. Сейчас на месте аварии работают сотрудники ГАИ и следственно-оперативной группы полиции.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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