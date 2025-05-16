В Челябинской области чествовали почетных благотворителей фонда «Металлург»

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Сегодня 97 благотворителей оказывают помощь фонду «Металлург»
Сегодня 97 благотворителей оказывают помощь фонду «Металлург» Фото:

В городе Магнитогорске (Челябинская область) в парке «Притяжение» прошло чествование почетных участников благотворительного фонда «Металлург». Сегодня 97 компаний и предпринимателей оказывают помощь фонду, сообщили URA.RU в пресс-службе ПАО «ММК».

«В городском парке „Притяжение“ прошло чествование участников клуба почетных благотворителей фонда „Металлург“. Сегодня 97 благотворителей оказывают помощь фонду „Металлург“, среди них — и организации, и физические лица, причем 26 из них стали частью команды в минувшем году», — сообщили URA.RU в пресс-службе комбината.

Во время встречи члены клуба высадили деревья на Аллее добра в парке «Притяжение». «Все мы готовимся к столетию города, потом — комбината, как раз к этому времени деревья укрепятся и пойдут в рост, это заметно украсит парк», — отметил генеральный директор ПАО «ММК» Павел Шиляев.

Участников БФ «Металлург» встречали артисты, спортсмены. Так, один из подопечных фонда, талантливый певец Анзор Худоян, известен не только в Магнитогорске. Ребенка заметили и пригласили учиться в академию Игоря Крутого.

БФ «Металлург» ведет свою деятельность 36 лет. За это время стал лидером по оказываемой помощи всем категориям граждан в России. По итогам работы в 2024 году фонд получил Золотой стандарт качества конкурса добровольных публичных годовых отчетов НКО. Львиную долю средств фонд получил от Магнитогорского металлургического комбината и Группы ММК.

Помощь фонда получают пенсионеры, беременные женщины, семьи участников СВО, попавшие в трудную жизненную ситуацию люди, талантливая молодежь. Фонд поддерживает научные, спортивные и другие направления.

Сейчас под опекой фонда «Металлург» находятся 37 тысяч подопечных. В прошлом году на помощь было направлено более 1,55 миллиарда рублей.

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В городе Магнитогорске (Челябинская область) в парке «Притяжение» прошло чествование почетных участников благотворительного фонда «Металлург». Сегодня 97 компаний и предпринимателей оказывают помощь фонду, сообщили URA.RU в пресс-службе ПАО «ММК». «В городском парке „Притяжение“ прошло чествование участников клуба почетных благотворителей фонда „Металлург“. Сегодня 97 благотворителей оказывают помощь фонду „Металлург“, среди них — и организации, и физические лица, причем 26 из них стали частью команды в минувшем году», — сообщили URA.RU в пресс-службе комбината. Во время встречи члены клуба высадили деревья на Аллее добра в парке «Притяжение». «Все мы готовимся к столетию города, потом — комбината, как раз к этому времени деревья укрепятся и пойдут в рост, это заметно украсит парк», — отметил генеральный директор ПАО «ММК» Павел Шиляев. Участников БФ «Металлург» встречали артисты, спортсмены. Так, один из подопечных фонда, талантливый певец Анзор Худоян, известен не только в Магнитогорске. Ребенка заметили и пригласили учиться в академию Игоря Крутого. БФ «Металлург» ведет свою деятельность 36 лет. За это время стал лидером по оказываемой помощи всем категориям граждан в России. По итогам работы в 2024 году фонд получил Золотой стандарт качества конкурса добровольных публичных годовых отчетов НКО. Львиную долю средств фонд получил от Магнитогорского металлургического комбината и Группы ММК. Помощь фонда получают пенсионеры, беременные женщины, семьи участников СВО, попавшие в трудную жизненную ситуацию люди, талантливая молодежь. Фонд поддерживает научные, спортивные и другие направления. Сейчас под опекой фонда «Металлург» находятся 37 тысяч подопечных. В прошлом году на помощь было направлено более 1,55 миллиарда рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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