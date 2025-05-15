15 мая 2025

Синоптики сделали прогноз на предстоящие выходные в Челябинске

Жители Челябинска проведут выходные без дождей
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В столице Южного Урала осадков не ожидается
В столице Южного Урала осадков не ожидается Фото:

В Челябинске предстоящие выходные, 17 и 18 мая, будут облачными, но без дождей. Об этом сообщают синоптики «Гисметео».

«В субботу и воскресенье температура воздуха в Челябинске днем прогреется до 19 градусов. Несмотря на облачность, солнце будет периодически выглядывать из-за туч. Дождей не ожидается», — следует из данных на сайте «Гисметео».

Ранее метеорологи предсказывали на выходные обильные осадки. Причем самые сильные дожди в мае должны были по прогнозам пролиться в субботу, 17 мая.

Синоптики изменили свой первоначальный «дождливый» прогноз
Синоптики изменили свой первоначальный «дождливый» прогноз
Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Челябинске предстоящие выходные, 17 и 18 мая, будут облачными, но без дождей. Об этом сообщают синоптики «Гисметео». «В субботу и воскресенье температура воздуха в Челябинске днем прогреется до 19 градусов. Несмотря на облачность, солнце будет периодически выглядывать из-за туч. Дождей не ожидается», — следует из данных на сайте «Гисметео». Ранее метеорологи предсказывали на выходные обильные осадки. Причем самые сильные дожди в мае должны были по прогнозам пролиться в субботу, 17 мая.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...