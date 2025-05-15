Синоптики сделали прогноз на предстоящие выходные в Челябинске

В столице Южного Урала осадков не ожидается
В Челябинске предстоящие выходные, 17 и 18 мая, будут облачными, но без дождей. Об этом сообщают синоптики «Гисметео».
«В субботу и воскресенье температура воздуха в Челябинске днем прогреется до 19 градусов. Несмотря на облачность, солнце будет периодически выглядывать из-за туч. Дождей не ожидается», — следует из данных на сайте «Гисметео».
Ранее метеорологи предсказывали на выходные обильные осадки. Причем самые сильные дожди в мае должны были по прогнозам пролиться в субботу, 17 мая.
Синоптики изменили свой первоначальный «дождливый» прогноз
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