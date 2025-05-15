Челябинская команда Ельцина: революция «троечников»

Вадим Соловьев возглавил Челябинскую область после крушения СССР

15 мая 2025 в 20:45 Размер текста - 17 +

Борис Ельцин проложил дорогу на вершины власти целому ряду советских политиков третьего эшелона Фото: Владимир Жабриков © URA.RU О людях, пришедших во власть по развалинам СССР, мнения полярны. Кто-то считает их своего рода «троечниками», не имевшими перспектив при советской власти и разрушившими страну ради карьеры. Кто-то, напротив, талантливыми управленцами, спасшими Россию на краю пропасти. О некоторых персонажах того времени в Челябинской области вспоминает URA.RU, чтобы читатели сами могли решить для себя этот вопрос. «Надо было думать, когда рожали!» Эта фраза обеспечила первому постсоветскому губернатору (впрочем, тогда еще главе администрации области) Вадиму Соловьеву место и в памяти народной, и — во многом — два проигрыша на выборах. Потом сторонники Соловьева долго объясняли, что речь шла об ответственности за свои семьи — но первое впечатление от сказанного на встрече с челябинцами для многих так и осталось самым сильным. До конца своих дней Вадим Соловьев оставался очень открытым и демократичным в общении человеком. Как, пожалуй, ни один из сменивших его на губернаторском посту политиков Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Родился Соловьев в курганской деревне в 1947 году. Окончив школу, в 17 лет устроился на ЧТЗ токарем. Одновременно учился на вечернем отделении сначала техникума, а затем и Челябинского политеха (ныне ЮУрГУ). Сначала рос по производственной линии: наладчик, мастер, старший мастер, старший инженер-технолог, начальник участка и техбюро ЧТЗ. Но в 1970-м хваткого парня заметили в комсомоле, где карьера пошла еще стремительнее: комсорг цеха, секретарь комитета комсомола ЧТЗ, второй и первый секретарь горкома ВЛКСМ. В 1980-м повышение до первого зама, а затем и пост завотделом комсомольских органов ЦК ВЛКСМ. На этой должности он проработал в Москве до 1984 года. Спустя 14 лет Вадим Павлович уже вышел из комсомольского возраста — настало время партийной карьеры. Он возвращается в Челябинск и становится вторым секретарем горкома партии. Злые языки утверждали, что Соловьев уперся в потолок своих способностей — и при сохранении СССР дальше бы не продвинулся. Но грянула перестройка, и верный «горбачевец» становится уже первым секретарем, активно высказываясь за «необходимость перемен и равенство всех форм собственности», а также покровительствуя тогдашним «демократам». В 1990 году Соловьев демонстративно выходит из стремительно теряющей влияние КПСС, став уже «верным ельцинцем» и становится председателем горисполкома Челябинска. Вечером 19 августа он уже вполне органично смотрится на митинге против ГКЧП и в поддержку Бориса Ельцина на площади Революции, выступает на ТВ с тем же обращением, высказывается в поддержку «сопротивления госперевороту» со стороны движения «Демократическая Россия». «В ноябре 1991 года это движение инициировало в Москве выдвижение В. П. Соловьева кандидатом на пост нового руководителя области. Эта должность стала называться — глава администрации Челябинской области. Президент России Б. Н. Ельцин не забыл принципиальной позиции В. П. Соловьева в августовские дни 1991 года и назначил его руководителем региона, независимо от решения областного совета, который предлагал кандидатуру П. И. Сумина», — констатирует биографическая справка областного госархива. Путь в рейтинг Forbes основателя «Арианта» Александра Аристова (справа) началась при губернаторе Вадиме Соловьеве (слева) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В 1993 году, на пике противостояния Ельцина и Верховного Совета, в регионе прошли выборы его руководителя. Соловьев отказался участвовать, назвав их незаконными — победителем стал Петр Сумин с 48% голосов. На его сторону постепенно переходили представители органов власти, но расстрел Белого дома обнулил все эти достижения — и Соловьев управлял областью до 1996 года. К этому времени его называли «самым непопулярным политиком области» даже сторонники Ельцина — ставка на «рынок все расставит по местам», во что он Соловьев искренне верил, не сыграла. Сам же Соловьев подливал масла в огонь, прося поддержки у Егора Гайдара… К чести его нужно сказать, что после разгрома на выборах (меньше 16% голосов против 51% у Сумина) он позвонил победителю и поздравил его. Сумин ответил сторицей: когда у Соловьева возникли серьезные проблемы в бизнесе, дал команду силовикам, и втершихся в доверие к предшественнику рейдеров (Соловьев был внешним управляющим завода Колющенко) отодвинули от предприятия. Собственно, это стало наивысшим достижением «романтика рынка» в самостоятельном плавании вне органов власти — несколько лет назад его дочь выставила на продажу бывшее заводоуправление, а ныне десятиэтажный офисный центр, за 500 млн рублей. Сам же экс-губернатор, потеряв власть в 48 лет, политикой больше не занимался. Жил достаточно скромно, в общении был демократичен и пользовался уважением куда более «приподнявшихся» благодаря ему представителей бизнес-элиты до самой кончины на 72 году жизни. У него остановилось сердце за рулем автомобиля. Приватизатор с ножом за спиной «После назначения на должность главы администрации Челябинской области, Соловьевым В. П. была сформирована профессиональная команда управленцев, которая в трудных экономических и политических условиях переходного периода, осуществляла шаги по адаптации экономики Челябинской области к рыночным условиям. Первым значительным шагом на этом пути стала реализация Программы приватизации промышленных предприятий, учреждений торговли и бытового обслуживания», — сообщает сайт челябинской гордумы. Владимир Головлев, как сейчас говорят, «вонзил нож в спину» доверявшему ему первому челябинскому губернатору Фото: архив Владимира Филичкина Но «главный по приватизации» в регионе — Владимир Головлев — стал, пожалуй, и главной кадровой ошибкой Соловьева. Скромный главный специалист Главного планово-экономического управления Челябинского облисполкома пересел в кресло главы отдела приватизации, демонополизации и рыночных отношений комитета экономики облисполкома. В 1991—1993 годах Головлев — председатель комитета по управлению государственным имуществом Челябинской области. С 1992 года он стал еще и замглавы администрации Челябинской области. Когда глава региона осознал, кого он взрастил у себя под боком — Головлев уже делал с «промышленными предприятиями, учреждениями торговли и бытового обслуживания» все, что хотел. Совершенно не оглядываясь на мнение своего номинального, по большому счету, шефа. Все попытки Соловьева сначала привести в чувство, а потом вернуть себе утраченный, по факту, контроль над гигантским имущественным комплексом региона провалились. Ни призывы к силовым органам, ни полемика в прессе (в чем Головлев и сам мог дать фору кому угодно) не возымели действия. Противостояние закончилось издевательским участием Головлева в тех самых выборах 1996 года. Сам бывший зам Соловьева уже жил в Москве и имел мандат депутата Госдумы, не стесняясь переходить дорогу самому Чубайсу. Но в 2002 году «профессор Мориарти челябинской приватизации» получил свою пулю, и многие из его современников если не позлорадствовали, то вздохнули с облегчением. Будущий полпред, будущий банкрот О Николае Суденкове челябинцы прочно забыли до самой его смерти Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Одна из самых больших надежд начала 1990-х — некий прорыв на внешние рынки, который должен был принести вожделенную валюту и процветание. Внешнеэкономическую деятельность курировал в администрации Соловьева курировал Николай Суденков. Безотносительно оценки его управленческих способностей можно констатировать, что экономического прорыва и подъема в те годы в Челябинской области не произошло. После проигрыша Соловьева на выборах декабря 1996 года уволился. В июле 1997 года был назначен полномочным представителем президента в Челябинской области. Летом 2000 года должности полпредов в регионах были упразднены, их место заняли главные федеральные инспекторы (ГФИ). Суденков ушел в отставку и занялся бизнесом. Удача не сопутствовала ему и в этой ипостаси: умер 76-летний экс-чиновник банкротом в июле 2023 года, и сейчас остатки нажитого делят кредиторы и родственники. Вице-премьер и фотохудожник Именно при Вадиме Соловьеве начала восходить звезда самого влиятельного челябинца в современной истории России Виктора Христенко, который работал у Соловьева сначала замом по экономике, а потом стал первым замом. Виктор Христенко оказался самым успешным из первой генерации постсоветских политиков-челябинцев Фото: Кондрат Александров © URA.RU Политическая карьера Христенко началась в 1990 году, когда его избрали в горсовет Челябинска. С 1991 по 1996 года он занимал пост челябинского вице-губернатора, а с 1997-го был полпредом президента в регионе. В том же году стал замминистра финансов РФ, в ранге вице-премьера, а с 24 февраля по 5 марта 2004 года исполнял обязанности главы российского правительства. Затем руководил министерством промышленности и торговли РФ, сдав эту должность в феврале 2012 года Денису Мантурову. А еще Христенко известен как президент Делового совета Евразийского экономического союза и супруг Татьяны Голиковой, действующего зампреда по соцполитике правительства РФ. Самому же Виктору Борисовичу приятно амплуа фотохудожника — его снимки на разные темы выставляются и покупаются ценителями. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

О людях, пришедших во власть по развалинам СССР, мнения полярны. Кто-то считает их своего рода «троечниками», не имевшими перспектив при советской власти и разрушившими страну ради карьеры. Кто-то, напротив, талантливыми управленцами, спасшими Россию на краю пропасти. О некоторых персонажах того времени в Челябинской области вспоминает URA.RU, чтобы читатели сами могли решить для себя этот вопрос. «Надо было думать, когда рожали!» Эта фраза обеспечила первому постсоветскому губернатору (впрочем, тогда еще главе администрации области) Вадиму Соловьеву место и в памяти народной, и — во многом — два проигрыша на выборах. Потом сторонники Соловьева долго объясняли, что речь шла об ответственности за свои семьи — но первое впечатление от сказанного на встрече с челябинцами для многих так и осталось самым сильным. Родился Соловьев в курганской деревне в 1947 году. Окончив школу, в 17 лет устроился на ЧТЗ токарем. Одновременно учился на вечернем отделении сначала техникума, а затем и Челябинского политеха (ныне ЮУрГУ). Сначала рос по производственной линии: наладчик, мастер, старший мастер, старший инженер-технолог, начальник участка и техбюро ЧТЗ. Но в 1970-м хваткого парня заметили в комсомоле, где карьера пошла еще стремительнее: комсорг цеха, секретарь комитета комсомола ЧТЗ, второй и первый секретарь горкома ВЛКСМ. В 1980-м повышение до первого зама, а затем и пост завотделом комсомольских органов ЦК ВЛКСМ. На этой должности он проработал в Москве до 1984 года. Спустя 14 лет Вадим Павлович уже вышел из комсомольского возраста — настало время партийной карьеры. Он возвращается в Челябинск и становится вторым секретарем горкома партии. Злые языки утверждали, что Соловьев уперся в потолок своих способностей — и при сохранении СССР дальше бы не продвинулся. Но грянула перестройка, и верный «горбачевец» становится уже первым секретарем, активно высказываясь за «необходимость перемен и равенство всех форм собственности», а также покровительствуя тогдашним «демократам». В 1990 году Соловьев демонстративно выходит из стремительно теряющей влияние КПСС, став уже «верным ельцинцем» и становится председателем горисполкома Челябинска. Вечером 19 августа он уже вполне органично смотрится на митинге против ГКЧП и в поддержку Бориса Ельцина на площади Революции, выступает на ТВ с тем же обращением, высказывается в поддержку «сопротивления госперевороту» со стороны движения «Демократическая Россия». «В ноябре 1991 года это движение инициировало в Москве выдвижение В. П. Соловьева кандидатом на пост нового руководителя области. Эта должность стала называться — глава администрации Челябинской области. Президент России Б. Н. Ельцин не забыл принципиальной позиции В. П. Соловьева в августовские дни 1991 года и назначил его руководителем региона, независимо от решения областного совета, который предлагал кандидатуру П. И. Сумина», — констатирует биографическая справка областного госархива. В 1993 году, на пике противостояния Ельцина и Верховного Совета, в регионе прошли выборы его руководителя. Соловьев отказался участвовать, назвав их незаконными — победителем стал Петр Сумин с 48% голосов. На его сторону постепенно переходили представители органов власти, но расстрел Белого дома обнулил все эти достижения — и Соловьев управлял областью до 1996 года. К этому времени его называли «самым непопулярным политиком области» даже сторонники Ельцина — ставка на «рынок все расставит по местам», во что он Соловьев искренне верил, не сыграла. Сам же Соловьев подливал масла в огонь, прося поддержки у Егора Гайдара… К чести его нужно сказать, что после разгрома на выборах (меньше 16% голосов против 51% у Сумина) он позвонил победителю и поздравил его. Сумин ответил сторицей: когда у Соловьева возникли серьезные проблемы в бизнесе, дал команду силовикам, и втершихся в доверие к предшественнику рейдеров (Соловьев был внешним управляющим завода Колющенко) отодвинули от предприятия. Собственно, это стало наивысшим достижением «романтика рынка» в самостоятельном плавании вне органов власти — несколько лет назад его дочь выставила на продажу бывшее заводоуправление, а ныне десятиэтажный офисный центр, за 500 млн рублей. Сам же экс-губернатор, потеряв власть в 48 лет, политикой больше не занимался. Жил достаточно скромно, в общении был демократичен и пользовался уважением куда более «приподнявшихся» благодаря ему представителей бизнес-элиты до самой кончины на 72 году жизни. У него остановилось сердце за рулем автомобиля. Приватизатор с ножом за спиной «После назначения на должность главы администрации Челябинской области, Соловьевым В. П. была сформирована профессиональная команда управленцев, которая в трудных экономических и политических условиях переходного периода, осуществляла шаги по адаптации экономики Челябинской области к рыночным условиям. Первым значительным шагом на этом пути стала реализация Программы приватизации промышленных предприятий, учреждений торговли и бытового обслуживания», — сообщает сайт челябинской гордумы. Но «главный по приватизации» в регионе — Владимир Головлев — стал, пожалуй, и главной кадровой ошибкой Соловьева. Скромный главный специалист Главного планово-экономического управления Челябинского облисполкома пересел в кресло главы отдела приватизации, демонополизации и рыночных отношений комитета экономики облисполкома. В 1991—1993 годах Головлев — председатель комитета по управлению государственным имуществом Челябинской области. С 1992 года он стал еще и замглавы администрации Челябинской области. Когда глава региона осознал, кого он взрастил у себя под боком — Головлев уже делал с «промышленными предприятиями, учреждениями торговли и бытового обслуживания» все, что хотел. Совершенно не оглядываясь на мнение своего номинального, по большому счету, шефа. Все попытки Соловьева сначала привести в чувство, а потом вернуть себе утраченный, по факту, контроль над гигантским имущественным комплексом региона провалились. Ни призывы к силовым органам, ни полемика в прессе (в чем Головлев и сам мог дать фору кому угодно) не возымели действия. Противостояние закончилось издевательским участием Головлева в тех самых выборах 1996 года. Сам бывший зам Соловьева уже жил в Москве и имел мандат депутата Госдумы, не стесняясь переходить дорогу самому Чубайсу. Но в 2002 году «профессор Мориарти челябинской приватизации» получил свою пулю, и многие из его современников если не позлорадствовали, то вздохнули с облегчением. Будущий полпред, будущий банкрот Одна из самых больших надежд начала 1990-х — некий прорыв на внешние рынки, который должен был принести вожделенную валюту и процветание. Внешнеэкономическую деятельность курировал в администрации Соловьева курировал Николай Суденков. Безотносительно оценки его управленческих способностей можно констатировать, что экономического прорыва и подъема в те годы в Челябинской области не произошло. После проигрыша Соловьева на выборах декабря 1996 года уволился. В июле 1997 года был назначен полномочным представителем президента в Челябинской области. Летом 2000 года должности полпредов в регионах были упразднены, их место заняли главные федеральные инспекторы (ГФИ). Суденков ушел в отставку и занялся бизнесом. Удача не сопутствовала ему и в этой ипостаси: умер 76-летний экс-чиновник банкротом в июле 2023 года, и сейчас остатки нажитого делят кредиторы и родственники. Вице-премьер и фотохудожник Именно при Вадиме Соловьеве начала восходить звезда самого влиятельного челябинца в современной истории России Виктора Христенко, который работал у Соловьева сначала замом по экономике, а потом стал первым замом. Политическая карьера Христенко началась в 1990 году, когда его избрали в горсовет Челябинска. С 1991 по 1996 года он занимал пост челябинского вице-губернатора, а с 1997-го был полпредом президента в регионе. В том же году стал замминистра финансов РФ, в ранге вице-премьера, а с 24 февраля по 5 марта 2004 года исполнял обязанности главы российского правительства. Затем руководил министерством промышленности и торговли РФ, сдав эту должность в феврале 2012 года Денису Мантурову. А еще Христенко известен как президент Делового совета Евразийского экономического союза и супруг Татьяны Голиковой, действующего зампреда по соцполитике правительства РФ. Самому же Виктору Борисовичу приятно амплуа фотохудожника — его снимки на разные темы выставляются и покупаются ценителями.