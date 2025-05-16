Экс-начальник ГАИ Челябинска Александр Гайде проведет ближайшие два месяца в СИЗО. Такое решение принял Тракторозаводский районный суд, передает из зала заседаний корреспондент URA.RU.
Представители следствия и прокуратуры не возражали против присутствия СМИ. Сам обвиняемый и его адвокат настаивали, что заседание должно проходить за закрытыми дверями, поскольку журналисты могут «помешать установлению истины». Суд это ходатайство отклонил.
После этого представители следствия и обвинения заявили, что Гайде должен быть помещен в СИЗО — поскольку сейчас идет проверка на его причастность к иным преступлениям. Адвокат Алла Брагина, в свою очередь, настаивала на домашнем аресте — указывая на ряд хронических заболеваний подзащитного и необходимость получать медицинскую помощь. Отбывать его он может в своем доме в Кайгородово. Одновременно она указала, что, по ее мнению, показания допрошенного в качестве свидетеля замкомандира полка ДПС ГИБДД Челябинска подполковника Олега Чалкова (до того, как возглавить ГАИ города Гайде командовал этим подразделением) не могут служить доказательством превышения должностных полномочий.
«Удовлетворить ходатайство следствия. Избрать обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, то есть до 15 июля», — объявил судья Артем Шагиахметов.
Силовики задержали Гайде в его доме рано утром накануне. Полковник, который сейчас занимает пост начальника ФКУ «Центр хозяйственного и сервисного обеспечения ГУ МВД России по Челябинской области», открыл дверь, будучи в одном нижнем белье.
Гайде обвиняют в получении взяток. По версии следствия, деньги и иные подношения он получал от директора фирмы «Капиталстрой» Ромика Варданяна. Только по одному эпизоду есть сведения о получении Гайде свыше 1 млн рублей. Также есть информация, что обнаруженную в гараже Toyota Camry бывший начальник ГАИ города получил незаконно. Сейчас в ГУ МВД по региону проходит служебная проверка.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!