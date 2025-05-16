В Челябинске снесли нелегальные киоски на Привокзальной площади

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На Привокзальной площади продолжается благоустройство
На Привокзальной площади продолжается благоустройство Фото:

В Челябинске убрали нелегальные киоски на площади возле вокзала. Рядом с памятником «Сказ об Урале» продолжается благоустройство территории, сообщили в пресс-службе администрации города.

«По поручению главы города Алексея Лошкина, чтобы избежать повторного появления незаконных объектов, на территории провели первый этап благоустройства. Рядом с памятником „Сказ об Урале“ и остановкой общественного транспорта установили лавочки, урны и клумбы с цветами», — уточнили в пресс-службе городской мэрии.

Участок передан на обслуживание подрядной организации, которая будет отвечать за поддержание порядка. Благоустройство продолжится: на оставшейся части площади планируется восстановить тротуарную плитку, поврежденную при размещении киосков. После завершения ремонта здесь также установят скамейки и урны.

На Привокзальной площади наводят порядок
На Привокзальной площади наводят порядок
Фото:

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В Челябинске убрали нелегальные киоски на площади возле вокзала. Рядом с памятником «Сказ об Урале» продолжается благоустройство территории, сообщили в пресс-службе администрации города. «По поручению главы города Алексея Лошкина, чтобы избежать повторного появления незаконных объектов, на территории провели первый этап благоустройства. Рядом с памятником „Сказ об Урале“ и остановкой общественного транспорта установили лавочки, урны и клумбы с цветами», — уточнили в пресс-службе городской мэрии. Участок передан на обслуживание подрядной организации, которая будет отвечать за поддержание порядка. Благоустройство продолжится: на оставшейся части площади планируется восстановить тротуарную плитку, поврежденную при размещении киосков. После завершения ремонта здесь также установят скамейки и урны.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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