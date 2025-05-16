В Челябинске построят новый крупный торгово-выставочный комплекс. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Кадастровая стоимость земельного участка - 26 миллионов рублей
Кадастровая стоимость земельного участка - 26 миллионов рублей Фото:

В Тракторозаводском районе Челябинска на улице Линейной планируют построить торгово-выставочный комплекс площадью 10 274 квадратных метров. Общественные обсуждения на эту тему пройдут в городе с 16 мая по 11 июня 2025 года, сообщается на сайте мэрии.

«Назначить проведение общественных обсуждений проекта решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства — торгово-выставочный комплекс на земельном участке с минимальным процентом застройки — 12 в территориальной зоне административных, торговых и развлекательных комплексов юго-западнее территории по Линейной, 90 в Тракторозаводском районе Челябинска», — сообщается на сайте мэрии.

Инициатор проекта строительства — застройщик «База Меридиан». Прием предложений и замечаний по поводу проекта — с 23 по 30 мая 2025 года.

Прием предложений и замечаний по поводу проекта будет осуществляться с 23 по 30 мая 2025 года
Прием предложений и замечаний по поводу проекта будет осуществляться с 23 по 30 мая 2025 года
Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Тракторозаводском районе Челябинска на улице Линейной планируют построить торгово-выставочный комплекс площадью 10 274 квадратных метров. Общественные обсуждения на эту тему пройдут в городе с 16 мая по 11 июня 2025 года, сообщается на сайте мэрии. «Назначить проведение общественных обсуждений проекта решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства — торгово-выставочный комплекс на земельном участке с минимальным процентом застройки — 12 в территориальной зоне административных, торговых и развлекательных комплексов юго-западнее территории по Линейной, 90 в Тракторозаводском районе Челябинска», — сообщается на сайте мэрии. Инициатор проекта строительства — застройщик «База Меридиан». Прием предложений и замечаний по поводу проекта — с 23 по 30 мая 2025 года.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...