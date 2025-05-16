В Тракторозаводском районе Челябинска на улице Линейной планируют построить торгово-выставочный комплекс площадью 10 274 квадратных метров. Общественные обсуждения на эту тему пройдут в городе с 16 мая по 11 июня 2025 года, сообщается на сайте мэрии.
«Назначить проведение общественных обсуждений проекта решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства — торгово-выставочный комплекс на земельном участке с минимальным процентом застройки — 12 в территориальной зоне административных, торговых и развлекательных комплексов юго-западнее территории по Линейной, 90 в Тракторозаводском районе Челябинска», — сообщается на сайте мэрии.
Инициатор проекта строительства — застройщик «База Меридиан». Прием предложений и замечаний по поводу проекта — с 23 по 30 мая 2025 года.
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