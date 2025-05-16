Министр обороны России Андрей Белоусов прибыл в Беларусь с рабочим визитом. Об этом сообщает Минобороны РФ.
«Министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов прибыл в Республику Беларусь с рабочим визитом», — говорится в сообщении в telergam-канале МО. В рамках поездки российский министр проведет переговоры с военно-политическим руководством республики. Его в аэропорту лично встретил глава Минобороны Беларуси генерал-лейтенант Виктор Хренин.
В преддверии своего визита в соседнее государство Белоусов встретился с командующим Ливийской национальной армией Халифой Хафтаром. В ходе переговоров стороны рассмотрели ключевые аспекты взаимодействия в сфере обороны, а также обменялись мнениями по текущей обстановке в Ливии.
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