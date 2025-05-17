Врач перечислила правила питания долгожителей

Врач Тен: долгожители придерживаются растительно-ориентированной диеты
© Служба новостей «URA.RU»
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Врач отмечает, что ягоды и темный шоколад необходимо употреблять, чтобы медленней стареть
Врач отмечает, что ягоды и темный шоколад необходимо употреблять, чтобы медленней стареть Фото:

Основу рациона долгожителей составляют растительные продукты: овощи, фрукты, бобовые и цельнозерновые, которые должны занимать 80% меню. Об этом рассказала врач-терапевт Зарема Тен.

«Долгожители придерживаются растительно-ориентированной диеты, которая предполагает, что 80% рациона — овощи, фрукты, бобовые и цельнозерновые», — рассказала она в интервью «Подмосковье сегодня». В пример врач привела жителей Окинавы, регулярно употребляющих батат, тофу и морские водоросли, богатые полезными веществами.

Врач также подчеркнула важность продуктов с антиоксидантами: ягод, темного шоколада, куркумы и зеленого чая, которые защищают клетки от повреждений. Не менее полезны омега-3 жирные кислоты, содержащиеся в оливковом масле, авокадо и жирной рыбе — они снижают воспаление, связанное с болезнями сердца и деменцией.

При этом врач рекомендовала избегать переработанной пищи, такой как сахар, колбасы и фастфуд, ускоряющей старение сосудов. Также она призвала отдавать предпочтение локальным сезонным продуктам, которые сохраняют максимум витаминов.

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Основу рациона долгожителей составляют растительные продукты: овощи, фрукты, бобовые и цельнозерновые, которые должны занимать 80% меню. Об этом рассказала врач-терапевт Зарема Тен. «Долгожители придерживаются растительно-ориентированной диеты, которая предполагает, что 80% рациона — овощи, фрукты, бобовые и цельнозерновые», — рассказала она в интервью «Подмосковье сегодня». В пример врач привела жителей Окинавы, регулярно употребляющих батат, тофу и морские водоросли, богатые полезными веществами. Врач также подчеркнула важность продуктов с антиоксидантами: ягод, темного шоколада, куркумы и зеленого чая, которые защищают клетки от повреждений. Не менее полезны омега-3 жирные кислоты, содержащиеся в оливковом масле, авокадо и жирной рыбе — они снижают воспаление, связанное с болезнями сердца и деменцией. При этом врач рекомендовала избегать переработанной пищи, такой как сахар, колбасы и фастфуд, ускоряющей старение сосудов. Также она призвала отдавать предпочтение локальным сезонным продуктам, которые сохраняют максимум витаминов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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