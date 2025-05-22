Пострадавший при ударе дрона курский чиновник попросил Путина об одной важной вещи

Глава Беловского района Волобуев попросил Путина отогнать ВСУ от границ РФ
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Курский чиновник обратился с просьбой к Путину отогнать украинских военных от границ с РФ
Курский чиновник обратился с просьбой к Путину отогнать украинских военных от границ с РФ Фото:

Пострадавший при атаке БПЛА ВСУ глава Беловского района Курской области Николай Волобуев попросил президента РФ Владимира Путина «отогнать» силы ВСУ от границы России. Об этом рассказал сам чиновник.

«Я попросил [Путина] побыстрее и дальше отогнать от государственной границы врага», — сказал Волобуев в интервью телеканалу «Звезда», опубликованному в их telegram-канале. Он подчеркнул, что звонок президента оказал на него вдохновляющее воздействие.

Волобуев подвергся атаке украинского беспилотника и получил ранения 22 мая. Вскоре после этого ему поступил телефонный звонок из Кремля. Собеседником главы района оказался Путин. Глава государства выразил пожелания скорейшего выздоровления чиновнику, который уже в четвертый раз пострадал в результате ударов со стороны ВСУ.

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Пострадавший при атаке БПЛА ВСУ глава Беловского района Курской области Николай Волобуев попросил президента РФ Владимира Путина «отогнать» силы ВСУ от границы России. Об этом рассказал сам чиновник. «Я попросил [Путина] побыстрее и дальше отогнать от государственной границы врага», — сказал Волобуев в интервью телеканалу «Звезда», опубликованному в их telegram-канале. Он подчеркнул, что звонок президента оказал на него вдохновляющее воздействие. Волобуев подвергся атаке украинского беспилотника и получил ранения 22 мая. Вскоре после этого ему поступил телефонный звонок из Кремля. Собеседником главы района оказался Путин. Глава государства выразил пожелания скорейшего выздоровления чиновнику, который уже в четвертый раз пострадал в результате ударов со стороны ВСУ.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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