Пострадавший при ударе дрона курский чиновник попросил Путина об одной важной вещи

Пострадавший при атаке БПЛА ВСУ глава Беловского района Курской области Николай Волобуев попросил президента РФ Владимира Путина «отогнать» силы ВСУ от границы России. Об этом рассказал сам чиновник.
«Я попросил [Путина] побыстрее и дальше отогнать от государственной границы врага», — сказал Волобуев в интервью телеканалу «Звезда», опубликованному в их telegram-канале. Он подчеркнул, что звонок президента оказал на него вдохновляющее воздействие.
Волобуев подвергся атаке украинского беспилотника и получил ранения 22 мая. Вскоре после этого ему поступил телефонный звонок из Кремля. Собеседником главы района оказался Путин. Глава государства выразил пожелания скорейшего выздоровления чиновнику, который уже в четвертый раз пострадал в результате ударов со стороны ВСУ.
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