«Когда Родина позвала»: челябинский депутат Ботов поделился боевым опытом

В Министерстве юстиции Челябинской области прошла встреча с участниками СВО, в числе которых депутаты гордумы Евгений Ботов и Сергей Бормотов. Они поделились личным опытом, полученным в зоне боевых действий, и рассказали о том, что побудило их встать на защиту Родины. Об этом URA.RU сообщил сам Ботов.
«Мы поделились с сотрудниками минюста тем, что видели своими глазами, без прикрас. Рассказали о мотивации, которая привела нас на передовую, об условиях быта наших солдат и об отношении наших бойцов и военнослужащих ВСУ к мирному населению», — поделился Ботов.
Встреча была приурочена к объявленному Году защитника Отечества. Ботов и Бормотов подчеркнули, что не могли остаться в стороне, когда их страна оказалась в опасности, и добровольно отправились в зону СВО в 2023 и 2022 годах соответственно. Они рассказали о пережитом на передовой, акцентировав внимание на важности поддержки участников спецоперации и сохранения исторической памяти.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!