«Когда Родина позвала»: челябинский депутат Ботов поделился боевым опытом

Депутат Ботов: мы не смогли остаться в стороне, когда наша Родина в опасности
© Служба новостей «URA.RU»
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Депутат Евгений Ботов отправился добровольцем на фронт в 2023 году и был дважды ранен
Депутат Евгений Ботов отправился добровольцем на фронт в 2023 году и был дважды ранен Фото:

В Министерстве юстиции Челябинской области прошла встреча с участниками СВО, в числе которых депутаты гордумы Евгений Ботов и Сергей Бормотов. Они поделились личным опытом, полученным в зоне боевых действий, и рассказали о том, что побудило их встать на защиту Родины. Об этом URA.RU сообщил сам Ботов.

«Мы поделились с сотрудниками минюста тем, что видели своими глазами, без прикрас. Рассказали о мотивации, которая привела нас на передовую, об условиях быта наших солдат и об отношении наших бойцов и военнослужащих ВСУ к мирному населению», — поделился Ботов.

Встреча была приурочена к объявленному Году защитника Отечества. Ботов и Бормотов подчеркнули, что не могли остаться в стороне, когда их страна оказалась в опасности, и добровольно отправились в зону СВО в 2023 и 2022 годах соответственно. Они рассказали о пережитом на передовой, акцентировав внимание на важности поддержки участников спецоперации и сохранения исторической памяти.

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В Министерстве юстиции Челябинской области прошла встреча с участниками СВО, в числе которых депутаты гордумы Евгений Ботов и Сергей Бормотов. Они поделились личным опытом, полученным в зоне боевых действий, и рассказали о том, что побудило их встать на защиту Родины. Об этом URA.RU сообщил сам Ботов. «Мы поделились с сотрудниками минюста тем, что видели своими глазами, без прикрас. Рассказали о мотивации, которая привела нас на передовую, об условиях быта наших солдат и об отношении наших бойцов и военнослужащих ВСУ к мирному населению», — поделился Ботов. Встреча была приурочена к объявленному Году защитника Отечества. Ботов и Бормотов подчеркнули, что не могли остаться в стороне, когда их страна оказалась в опасности, и добровольно отправились в зону СВО в 2023 и 2022 годах соответственно. Они рассказали о пережитом на передовой, акцентировав внимание на важности поддержки участников спецоперации и сохранения исторической памяти.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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