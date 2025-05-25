Аэропорт Внуково снова закрылся

В московском аэропорту Внуково снова ввели временные ограничения на прилет и вылет самолетов из-за атак дронов ВСУ. Об этом сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко.
«Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов с 4:43 мск введены в аэропорту „Внуково“, — написал Кореняко в своем telegram-канале. Ранее ограничения в воздушной гавани вводились в 01:17 по московскому времени, их сняли в 03:20.
Кроме того, временные ограничения вводили в аэропортах Домодедово, Жуковском и Шереметьево. Их сняли примерно в 02:30 по Москве. Также и в калужском аэропорту Грабцево для безопасности полетов самолетов ввели ограничения с 21:45 по московскому времени.
Над Россией с 20:00 по московскому времени 24 мая до полуночи 25 мая уничтожили 95 дронов ВСУ. При этом большее их количество ликвидировали над Брянской областью — 30 беспилотников. Также и в Туле ночью обломки одного из аппаратов упали на жилой дом, повредив остекление: произошли перебои в работе связи и электричества. На данный момент о пострадавших не сообщается, пишет «Царьград».
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.