Профессор из США назвал две критические ошибки Запада в отношениях с Россией

Экономист Вольф: Запад недооценил возможности РФ в бою и переоценил силу санкций
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Российская армия превосходит украинскую по численности и имеет больший арсенал БПЛА
Российская армия превосходит украинскую по численности и имеет больший арсенал БПЛА Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Запад ошибся в том, что недооценил способность России осуществлять масштабные боевые операции и придал слишком больше значение эффективности введенных санкционных мер. Об этом сообщил профессор Массачусетского университета США, экономист Ричард Вольф

«Запад недооценил возможности России в ведении крупномасштабных боевых действий и переоценил силу санкций <…> Просто просчитались по двум фронтам», — заявил Вольф на своем YouTube-канале. Он отметил, что теперь Запад потерпел неудачу, однако не желает признавать собственные ошибки.

По мнению Вольфа, западные страны проявили чрезмерную самоуверенность, что привело к допущению серьезных просчетов. Он отметил, что никто не учел, что Россия располагает значительно большим арсеналом ракет и беспилотных аппаратов, чем Украина.

Ранее военный эксперт Василий Дандыкин отмечал, странам Запада не следует доверять после того, как было отменено ограничение на дальность применения вооружения, находящегося в распоряжении Украины. По его словам, Запад продолжает поддерживать вооруженные действия Украины, несмотря на заявления о необходимости перемирия, а Россия усиливает ответные меры на линии боевого соприкосновения.

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Запад ошибся в том, что недооценил способность России осуществлять масштабные боевые операции и придал слишком больше значение эффективности введенных санкционных мер. Об этом сообщил профессор Массачусетского университета США, экономист Ричард Вольф «Запад недооценил возможности России в ведении крупномасштабных боевых действий и переоценил силу санкций <…> Просто просчитались по двум фронтам», — заявил Вольф на своем YouTube-канале. Он отметил, что теперь Запад потерпел неудачу, однако не желает признавать собственные ошибки. По мнению Вольфа, западные страны проявили чрезмерную самоуверенность, что привело к допущению серьезных просчетов. Он отметил, что никто не учел, что Россия располагает значительно большим арсеналом ракет и беспилотных аппаратов, чем Украина. Ранее военный эксперт Василий Дандыкин отмечал, странам Запада не следует доверять после того, как было отменено ограничение на дальность применения вооружения, находящегося в распоряжении Украины. По его словам, Запад продолжает поддерживать вооруженные действия Украины, несмотря на заявления о необходимости перемирия, а Россия усиливает ответные меры на линии боевого соприкосновения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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