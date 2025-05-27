Заблудившегося в лесу мальчика из Кизела отправят на допрос к следователям

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Следователи подтвердили, что ребенок найден
Следователи подтвердили, что ребенок найден Фото:

Шестилетнего ребенка, которого почти трое суток искали в лесу в окрестностях Кизела (Пермский край), ждет допрос. Об этом сообщила пресс-служба СУ СКР по региону.

«Пропавший накануне в Кизеле мальчик найден живым. Ребенку оказывается медицинская помощь, его жизни и здоровью ничего не угрожает. В ближайшее время его допросят следователи», — указано в telegram-канале ведомства.

URA.RU уже писало, что поиски, продолжавшиеся с 25 мая, завершились 27-го. Источник агентства силовых структурах объяснил, что на местоположение пропавшего вывели следы. Состояние мальчика оценивается как удовлетворительное, но он сильно обезвожен.

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Шестилетнего ребенка, которого почти трое суток искали в лесу в окрестностях Кизела (Пермский край), ждет допрос. Об этом сообщила пресс-служба СУ СКР по региону. «Пропавший накануне в Кизеле мальчик найден живым. Ребенку оказывается медицинская помощь, его жизни и здоровью ничего не угрожает. В ближайшее время его допросят следователи», — указано в telegram-канале ведомства. URA.RU уже писало, что поиски, продолжавшиеся с 25 мая, завершились 27-го. Источник агентства силовых структурах объяснил, что на местоположение пропавшего вывели следы. Состояние мальчика оценивается как удовлетворительное, но он сильно обезвожен.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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