В аэропорту ХМАО обнаружили опасную воду

Роспотребнадзор ХМАО обнаружил опасную воду в аэропорту Когалыма
© Служба новостей «URA.RU»
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Питьевая вода в аэропорту Когалыма не соответствует нормам
Питьевая вода в аэропорту Когалыма не соответствует нормам Фото:

В аэропорту Когалыма (ХМАО) провели проверку качества питьевой воды и обнаружили отклонение от санитарных норм. Роспотребнадзор Югры объявил предостережение руководству аэровокзала.

«Согласно протоколу лабораторных исследований, проба питьевой воды, отобранная из крана в женском санузле аэровокзала в Когалыме, не соответствует установленным санитарным нормам: в воде зафиксировано превышение допустимого уровня железа. Аэропорту Когалыма объявлено предостережение», — говорится в результатах проверки, которые есть в распоряжении URA.RU.

Лабораторные исследования провела лаборатория Центра гигиены и эпидемиологии. Роспотребнадзор предупредил, что нарушение норм качества воды может угрожать здоровью работников и пассажиров. Это противоречит закону «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» и СанПиН. Санитарные нормы требуют от поставщика воды информировать потребителей о ее качестве и устранять причины ухудшений.

Агентство URA.RU направило запросы в Роспотребнадзор и администрацию аэропорта Когалыма. На момент публикации ответы не поступили.

Ранее URA.RU писало, что в аэропорту Когалыма (ХМАО) отремонтируют взлетную полосу и перрон. Общая стоимость работ составит почти 14 млн рублей.

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В аэропорту Когалыма (ХМАО) провели проверку качества питьевой воды и обнаружили отклонение от санитарных норм. Роспотребнадзор Югры объявил предостережение руководству аэровокзала. «Согласно протоколу лабораторных исследований, проба питьевой воды, отобранная из крана в женском санузле аэровокзала в Когалыме, не соответствует установленным санитарным нормам: в воде зафиксировано превышение допустимого уровня железа. Аэропорту Когалыма объявлено предостережение», — говорится в результатах проверки, которые есть в распоряжении URA.RU. Лабораторные исследования провела лаборатория Центра гигиены и эпидемиологии. Роспотребнадзор предупредил, что нарушение норм качества воды может угрожать здоровью работников и пассажиров. Это противоречит закону «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» и СанПиН. Санитарные нормы требуют от поставщика воды информировать потребителей о ее качестве и устранять причины ухудшений. Агентство URA.RU направило запросы в Роспотребнадзор и администрацию аэропорта Когалыма. На момент публикации ответы не поступили. Ранее URA.RU писало, что в аэропорту Когалыма (ХМАО) отремонтируют взлетную полосу и перрон. Общая стоимость работ составит почти 14 млн рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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