В аэропорту ХМАО обнаружили опасную воду

В аэропорту Когалыма (ХМАО) провели проверку качества питьевой воды и обнаружили отклонение от санитарных норм. Роспотребнадзор Югры объявил предостережение руководству аэровокзала.
«Согласно протоколу лабораторных исследований, проба питьевой воды, отобранная из крана в женском санузле аэровокзала в Когалыме, не соответствует установленным санитарным нормам: в воде зафиксировано превышение допустимого уровня железа. Аэропорту Когалыма объявлено предостережение», — говорится в результатах проверки, которые есть в распоряжении URA.RU.
Лабораторные исследования провела лаборатория Центра гигиены и эпидемиологии. Роспотребнадзор предупредил, что нарушение норм качества воды может угрожать здоровью работников и пассажиров. Это противоречит закону «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» и СанПиН. Санитарные нормы требуют от поставщика воды информировать потребителей о ее качестве и устранять причины ухудшений.
Агентство URA.RU направило запросы в Роспотребнадзор и администрацию аэропорта Когалыма. На момент публикации ответы не поступили.
Ранее URA.RU писало, что в аэропорту Когалыма (ХМАО) отремонтируют взлетную полосу и перрон. Общая стоимость работ составит почти 14 млн рублей.
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