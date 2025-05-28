В Невьянске (Свердловская область) несколько дней не могут найти 71-летнюю женщину. Последний раз пенсионерку видели 27 мая. К поискам также подключились горожане. Об этом сообщает поисковый отряд «Прорыв».
«Внимание! Пропал пожилой человек! Попкова Вера Георгиевна, 71 год», — пишут волонтеры на своей странице во «ВКонтакте». Женщина ростом 160 сантиметров, имеет среднее телосложение. У Веры седые волосы и серо-зеленые глаза.
В последний раз женщину видели в темном платье, бордовой кофте, сером пиджаке и белых туфлях. На поиски пропавшей выходят не только волонтеры, но и сами жители Невьянска. Всех неравнодушных просят внимательно осмотреть заброшенные постройки и леса около города. Сообщить информацию о местонахождении 71-летней Веры Попковой можно по номерам «+7(343) 564-23-17» или «112».
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!