28 мая 2025

Жители свердловского города несколько дней ищут пропавшую пенсионерку. Фото

В Невьянске пропала 71-летняя женщина
© Служба новостей «URA.RU»
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Пропавшей женщине 71 год (архивное фото)
Пропавшей женщине 71 год (архивное фото) Фото:

В Невьянске (Свердловская область) несколько дней не могут найти 71-летнюю женщину. Последний раз пенсионерку видели 27 мая. К поискам также подключились горожане. Об этом сообщает поисковый отряд «Прорыв».

«Внимание! Пропал пожилой человек! Попкова Вера Георгиевна, 71 год», — пишут волонтеры на своей странице во «ВКонтакте». Женщина ростом 160 сантиметров, имеет среднее телосложение. У Веры седые волосы и серо-зеленые глаза. 

В последний раз женщину видели в темном платье, бордовой кофте, сером пиджаке и белых туфлях. На поиски пропавшей выходят не только волонтеры, но и сами жители Невьянска. Всех неравнодушных просят внимательно осмотреть заброшенные постройки и леса около города. Сообщить информацию о местонахождении 71-летней Веры Попковой можно по номерам «+7(343) 564-23-17» или «112».

Ориентировка на Веру
Ориентировка на Веру
Фото:

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В Невьянске (Свердловская область) несколько дней не могут найти 71-летнюю женщину. Последний раз пенсионерку видели 27 мая. К поискам также подключились горожане. Об этом сообщает поисковый отряд «Прорыв». «Внимание! Пропал пожилой человек! Попкова Вера Георгиевна, 71 год», — пишут волонтеры на своей странице во «ВКонтакте». Женщина ростом 160 сантиметров, имеет среднее телосложение. У Веры седые волосы и серо-зеленые глаза.  В последний раз женщину видели в темном платье, бордовой кофте, сером пиджаке и белых туфлях. На поиски пропавшей выходят не только волонтеры, но и сами жители Невьянска. Всех неравнодушных просят внимательно осмотреть заброшенные постройки и леса около города. Сообщить информацию о местонахождении 71-летней Веры Попковой можно по номерам «+7(343) 564-23-17» или «112».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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