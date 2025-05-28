В Челябинске открывается летний фестиваль сказочных скульптур

В Городском саду имени Пушкина жителей Челябинска ждет волшебный мир песочных фигур и лэнд-арт объектов. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Комитета по культуре города.
«В этом году гостей фестиваля встретят 11 удивительных объектов. Среди них — как пережившие зиму знакомые горожанам работы, так и новые творенья мастеров. Особое внимание привлекают лэнд-арт объекты, выполненные из металла и древесины. В компании уже знакомого многим Скелета кита появится светящийся Осьминог», — отмечают в пресс-службе.
Сказочная атмосфера будет создаваться персонажами русских сказок: Садко, Сивка-Бурка, а также героями «Волшебника Изумрудного города». Центральным элементом станет обновленный «Сказочный замок» — самая высокая конструкция выставки.
Торжественное открытие состоится 1 июня в 12:00. Вход на мероприятие свободный для всех желающих. Организаторы обещают в день открытия насыщенную развлекательную программу как для детей, так и для взрослых.
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