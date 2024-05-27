В Челябинске вновь откроется фестиваль песочной скульптуры. Фото

27 мая 2024 в 17:37 Размер текста - 17 +

В парке Пушкина 1 июня челябинцам покажут новые арт-объекты из песка Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинске 1 июня в парке имени Пушкина состоится открытие фестиваля песочной скульптуры. С прошлого года большинство фигур сохранили свой вид. Этим летом челябинцам еще покажут восемь новых арт-объектов, сообщили URA.RU 27 мая в пресс-службе управления культуры Челябинска. «Открытие фестиваля песочной скульптуры состоится в субботу, 1 июня, в 12:00. После зимы часть скульптур пострадала, но большая часть прекрасно сохранилась. Кроме того, площадку пополнят восемь новых объектов из песка, дерева и металла», — сообщил директор фестиваля Иван Савенков. Тема «Гиганты» и вода стали направлением для создания скульптур этого года. Главным объектом выставки стали «Алые паруса» высотой шесть метров. Исходя из тематики, появилась скульптура «Подводный мир», через которую покажут морских жителей. Песком воссоздали четыре фигуры по сюжету мультфильма «Буратино». Среди новых объектов также представили «Сцену». Она станет фоном для выступления артистов. Впервые на фестивале появится фигура, которая сможет стоять на улице круглый год, а именно новый лэнд-арт-объект. Скелет кита, созданный из дерева и металла. Для его изготовления использовали 11 бревен осины. Из дерева создали и тоннель, являющийся проходным порталом на второй уровень выставки к сцене. По традиции в день открытия фестиваля пройдет концерт, мастер-классы и развлекательную программу с персонажами мультфильмов и сказок. На следующий день также челябинцев ожидает похожее шоу. До конца лета по выходным на Фестивале песочной скульптуры будут проходить бесплатные мероприятия. Первые песочные фигуры появились в Челябинске еще в 2021 году на набережной возле реки Миасс. Уже в 2022 году фестиваль песочных скульптур с тематикой «Сказки народов мира» проходил на территории парка Пушкина. Тогда появилось десять новых арт-объектов. В прошлом году на выставке появились фигуры: «Репка», «Золотая антилопа», «Сказка о рыбаке и рыбке» и «Богатыри». Одной из новых скульптур фестиваля стала фигура «Алые паруса» Фото: пресс-служба управления культуры Челябинска Тоннель, который является порталом между выставками,делали из дерева сосны Фото: пресс-служба управления культуры Челябинска Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинске 1 июня в парке имени Пушкина состоится открытие фестиваля песочной скульптуры. С прошлого года большинство фигур сохранили свой вид. Этим летом челябинцам еще покажут восемь новых арт-объектов, сообщили URA.RU 27 мая в пресс-службе управления культуры Челябинска. «Открытие фестиваля песочной скульптуры состоится в субботу, 1 июня, в 12:00. После зимы часть скульптур пострадала, но большая часть прекрасно сохранилась. Кроме того, площадку пополнят восемь новых объектов из песка, дерева и металла», — сообщил директор фестиваля Иван Савенков. Тема «Гиганты» и вода стали направлением для создания скульптур этого года. Главным объектом выставки стали «Алые паруса» высотой шесть метров. Исходя из тематики, появилась скульптура «Подводный мир», через которую покажут морских жителей. Песком воссоздали четыре фигуры по сюжету мультфильма «Буратино». Среди новых объектов также представили «Сцену». Она станет фоном для выступления артистов. Впервые на фестивале появится фигура, которая сможет стоять на улице круглый год, а именно новый лэнд-арт-объект. Скелет кита, созданный из дерева и металла. Для его изготовления использовали 11 бревен осины. Из дерева создали и тоннель, являющийся проходным порталом на второй уровень выставки к сцене. По традиции в день открытия фестиваля пройдет концерт, мастер-классы и развлекательную программу с персонажами мультфильмов и сказок. На следующий день также челябинцев ожидает похожее шоу. До конца лета по выходным на Фестивале песочной скульптуры будут проходить бесплатные мероприятия. Первые песочные фигуры появились в Челябинске еще в 2021 году на набережной возле реки Миасс. Уже в 2022 году фестиваль песочных скульптур с тематикой «Сказки народов мира» проходил на территории парка Пушкина. Тогда появилось десять новых арт-объектов. В прошлом году на выставке появились фигуры: «Репка», «Золотая антилопа», «Сказка о рыбаке и рыбке» и «Богатыри».