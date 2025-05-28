Возле мэрии Екатеринбурга экстренно эвакуировали ТЦ

В здании провели плановую эвакуацию
В Екатеринбурге утром 29 мая экстренно эвакуировали торговый центр «Европа» (проспект Ленина, 25). Посетители и сотрудники столпились возле здания, рассказал читатель URA.RU.
«Была плановая эвакуация. Нас оперативно вывели из здания ТЦ на улицу. Внутри сработал тревожный сигнал», — сказал собеседник. Он отметил, что вскоре людей должны запустить.
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