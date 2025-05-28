28 мая 2025

Возле мэрии Екатеринбурга экстренно эвакуировали ТЦ

В Екатеринбурге эвакуировали торговый центр «Европа»
© Служба новостей «URA.RU»
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В здании провели плановую эвакуацию
В здании провели плановую эвакуацию Фото:

В Екатеринбурге утром 29 мая экстренно эвакуировали торговый центр «Европа» (проспект Ленина, 25). Посетители и сотрудники столпились возле здания, рассказал читатель URA.RU.

«Была плановая эвакуация. Нас оперативно вывели из здания ТЦ на улицу. Внутри сработал тревожный сигнал», — сказал собеседник. Он отметил, что вскоре людей должны запустить.

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В Екатеринбурге утром 29 мая экстренно эвакуировали торговый центр «Европа» (проспект Ленина, 25). Посетители и сотрудники столпились возле здания, рассказал читатель URA.RU. «Была плановая эвакуация. Нас оперативно вывели из здания ТЦ на улицу. Внутри сработал тревожный сигнал», — сказал собеседник. Он отметил, что вскоре людей должны запустить.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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