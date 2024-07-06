В Россию из Сирии вернули 20 российских детей

07 июля 2024 в 05:22 Размер текста - 17 +

Детский омбудсмен встретила борт ВКС России с детьми на аэродроме Чкаловский Фото: Роман Наумов © URA.RU В РФ вернули 20 российских детей из Сирии. Об этом сообщили в пресс-службе уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. «Возвращению детей предшествовала продолжительная, напряженная работа. В результате нам удалось договориться о возвращении к родственникам в Россию 20 детей в возрасте от 5 до 15 лет», — рассказала Львова-Белова, передает ее пресс-служба. Детский омбудсмен встретила борт ВКС России с детьми на аэродроме Чкаловский. Дети теперь пройдут медицинское обследование и социальную реабилитацию, после чего будут переданы под опеку своим родственникам. В ходе рабочего визита в Сирию также были проведены необходимые процедуры для подтверждения родства следующей группы детей. Уточняется, что это позволит продолжить процесс возвращения российских граждан из Ближневосточного региона. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В РФ вернули 20 российских детей из Сирии. Об этом сообщили в пресс-службе уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. «Возвращению детей предшествовала продолжительная, напряженная работа. В результате нам удалось договориться о возвращении к родственникам в Россию 20 детей в возрасте от 5 до 15 лет», — рассказала Львова-Белова, передает ее пресс-служба. Детский омбудсмен встретила борт ВКС России с детьми на аэродроме Чкаловский. Дети теперь пройдут медицинское обследование и социальную реабилитацию, после чего будут переданы под опеку своим родственникам. В ходе рабочего визита в Сирию также были проведены необходимые процедуры для подтверждения родства следующей группы детей. Уточняется, что это позволит продолжить процесс возвращения российских граждан из Ближневосточного региона.