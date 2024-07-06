06 июля 2024

В Россию из Сирии вернули 20 российских детей

© Служба новостей «URA.RU»
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Мария Львова-Белова, уполномоченный при Президенте РФ по правам ребенка, на круглом столе, посвященном вопросам защиты прав детей-инвалидов и поддержки их семей, в пресс-центре "Россия Сегодня". 11 марта 2024. Москва, львова-белова мария
Детский омбудсмен встретила борт ВКС России с детьми на аэродроме Чкаловский Фото:

В РФ вернули 20 российских детей из Сирии. Об этом сообщили в пресс-службе уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой.

«Возвращению детей предшествовала продолжительная, напряженная работа. В результате нам удалось договориться о возвращении к родственникам в Россию 20 детей в возрасте от 5 до 15 лет», — рассказала Львова-Белова, передает ее пресс-служба. Детский омбудсмен встретила борт ВКС России с детьми на аэродроме Чкаловский. Дети теперь пройдут медицинское обследование и социальную реабилитацию, после чего будут переданы под опеку своим родственникам.

В ходе рабочего визита в Сирию также были проведены необходимые процедуры для подтверждения родства следующей группы детей. Уточняется, что это позволит продолжить процесс возвращения российских граждан из Ближневосточного региона.

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В РФ вернули 20 российских детей из Сирии. Об этом сообщили в пресс-службе уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. «Возвращению детей предшествовала продолжительная, напряженная работа. В результате нам удалось договориться о возвращении к родственникам в Россию 20 детей в возрасте от 5 до 15 лет», — рассказала Львова-Белова, передает ее пресс-служба. Детский омбудсмен встретила борт ВКС России с детьми на аэродроме Чкаловский. Дети теперь пройдут медицинское обследование и социальную реабилитацию, после чего будут переданы под опеку своим родственникам. В ходе рабочего визита в Сирию также были проведены необходимые процедуры для подтверждения родства следующей группы детей. Уточняется, что это позволит продолжить процесс возвращения российских граждан из Ближневосточного региона.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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