Армянский снайпер ВСУ, пытавшийся въехать в РФ, пойдет под суд

Генпрокуратура России утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении гражданина Армении, который в 2022 году добровольно вступил в ряды ВСУ в качестве снайпера. Мужчина был ранен в зоне украино-российского конфликта, дезертировал и был задержан в аэропорту Домодедово при попытке въезда в РФ. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.
«С ноября 2022 по декабрь 2023 года за вознаграждение не менее 90 тысяч гривен ежемесячно гражданин Армении принимал участие в боевых действиях против российских военнослужащих на территории ДНР и ЛНР, а также Херсонской области. Он получил ранения, после чего дезертировал из ВСУ и покинул территорию Украины. В октябре 2024 года его задержали в аэропорту Домодедово. В отношении мужчины избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в сообщении Генеральной прокуратуры РФ.
Также уточняется, что обвиняемый прибыл на Украину транзитом через Молдавию. Материалы дела переданы в Херсонский областной суд для рассмотрения по существу. Расследование продолжается.
Как сообщало URA.RU ранее, наибольшее количество иностранных наемников, участвующих в боевых действиях на стороне Вооруженных сил Украины, прибывают из США, Канады, Великобритании и Грузии. Об этом рассказал председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин.
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