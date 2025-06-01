Богомаз: причиной обрушения моста в Брянской области стал подрыв

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Богомаз сообщил, что после подрыва моста серьезно пострадал восьмимесячный ребенок
Богомаз сообщил, что после подрыва моста серьезно пострадал восьмимесячный ребенок Фото:
новость из сюжета
Мост обрушился на пассажирских поезд в Брянской области

Железнодорожный мост в Брянской области был подорван во время движения поезда, в результате чего пострадали пассажиры, включая восьмимесячного ребенка. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

«Причиной обрушения моста стал подрыв во время прохождения поезда», — заявил Богомаз в эфире «Россия 1», находясь на месте происшествия. Он отметил, что все пострадавшие пассажиры госпитализированы. По его словам, в тяжелом состоянии был доставлен в больницу восьмимесячный младенец. В ближайшее время он будет перенаправлен на лечение в Москву. 

По словам Богомаза, в момент подрыва в поезде находились 388 человек. Тем не менее экстренные службы области быстро среагировали и оказали необходимую помощь пострадавшим.

Власти продолжают контролировать ситуацию. Движение поездов на участке временно приостановлено, организована альтернатива для пассажиров. Специалисты приступили к восстановлению инфраструктуры, ведется расследование обстоятельств происшествия.

Обрушение железнодорожного моста в Брянской области произошло в ночь на 1 июня, когда по нему проходил пассажирский поезд. По данным Минздрава РФ, в результате происшествия были госпитализированы 17 человек, в том числе ребенок, двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии. Московская межрегиональная транспортная прокуратура проводит проверку всех обстоятельств случившегося.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Железнодорожный мост в Брянской области был подорван во время движения поезда, в результате чего пострадали пассажиры, включая восьмимесячного ребенка. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз. «Причиной обрушения моста стал подрыв во время прохождения поезда», — заявил Богомаз в эфире «Россия 1», находясь на месте происшествия. Он отметил, что все пострадавшие пассажиры госпитализированы. По его словам, в тяжелом состоянии был доставлен в больницу восьмимесячный младенец. В ближайшее время он будет перенаправлен на лечение в Москву.  По словам Богомаза, в момент подрыва в поезде находились 388 человек. Тем не менее экстренные службы области быстро среагировали и оказали необходимую помощь пострадавшим. Власти продолжают контролировать ситуацию. Движение поездов на участке временно приостановлено, организована альтернатива для пассажиров. Специалисты приступили к восстановлению инфраструктуры, ведется расследование обстоятельств происшествия. Обрушение железнодорожного моста в Брянской области произошло в ночь на 1 июня, когда по нему проходил пассажирский поезд. По данным Минздрава РФ, в результате происшествия были госпитализированы 17 человек, в том числе ребенок, двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии. Московская межрегиональная транспортная прокуратура проводит проверку всех обстоятельств случившегося.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...