01 июня 2025

Структура Минприроды намерена стать оператором Кунгурской ледяной пещеры

© Служба новостей «URA.RU»
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Основная цель — сохранить уникальный для региона и всей России геологический объект
Основная цель — сохранить уникальный для региона и всей России геологический объект Фото:

«Дирекция особо охраняемых природных территорий Пермского края» (структура Минприроды) намерена стать новым оператором Кунгурской ледяной пещеры. Она подаст заявку в Роснедра на получение права пользования участками недр для создания особо охраняемых геологических объектов.

«Основная цель — сохранить уникальный для региона и всей России геологический объект. Для организации экскурсионной деятельности учреждение должно будет предоставить научно обоснованный план эксплуатации, который учитывает антропогенную нагрузку на природный объект», — сообщили URA.RU в краевом Минприроды. 

Ранее оператором Кунгурской ледяной пещеры выступало ООО «Сталагмит-Экскурс». Однако в мае комиссия Роснедр прекратила действие лицензии компании после выявленных нарушений со стороны министерства природных ресурсов Пермского края и Росприроднадзора. Среди претензий, которые стали прочной отзыва лицензии, бурение особо охраняемой территории. Скважину сделали еще в 2018 году для геологического изучения недр, но без прошедшей экспертизу проектной документации.

Бывший оператор Кунгурской ледяной пещеры 1 июня вновь уведомил о приостановке работы. Пока срок прекращения деятельности — неопределенный.

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«Дирекция особо охраняемых природных территорий Пермского края» (структура Минприроды) намерена стать новым оператором Кунгурской ледяной пещеры. Она подаст заявку в Роснедра на получение права пользования участками недр для создания особо охраняемых геологических объектов. «Основная цель — сохранить уникальный для региона и всей России геологический объект. Для организации экскурсионной деятельности учреждение должно будет предоставить научно обоснованный план эксплуатации, который учитывает антропогенную нагрузку на природный объект», — сообщили URA.RU в краевом Минприроды.  Ранее оператором Кунгурской ледяной пещеры выступало ООО «Сталагмит-Экскурс». Однако в мае комиссия Роснедр прекратила действие лицензии компании после выявленных нарушений со стороны министерства природных ресурсов Пермского края и Росприроднадзора. Среди претензий, которые стали прочной отзыва лицензии, бурение особо охраняемой территории. Скважину сделали еще в 2018 году для геологического изучения недр, но без прошедшей экспертизу проектной документации. Бывший оператор Кунгурской ледяной пещеры 1 июня вновь уведомил о приостановке работы. Пока срок прекращения деятельности — неопределенный.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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