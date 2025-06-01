Структура Минприроды намерена стать оператором Кунгурской ледяной пещеры

«Дирекция особо охраняемых природных территорий Пермского края» (структура Минприроды) намерена стать новым оператором Кунгурской ледяной пещеры. Она подаст заявку в Роснедра на получение права пользования участками недр для создания особо охраняемых геологических объектов.
«Основная цель — сохранить уникальный для региона и всей России геологический объект. Для организации экскурсионной деятельности учреждение должно будет предоставить научно обоснованный план эксплуатации, который учитывает антропогенную нагрузку на природный объект», — сообщили URA.RU в краевом Минприроды.
Ранее оператором Кунгурской ледяной пещеры выступало ООО «Сталагмит-Экскурс». Однако в мае комиссия Роснедр прекратила действие лицензии компании после выявленных нарушений со стороны министерства природных ресурсов Пермского края и Росприроднадзора. Среди претензий, которые стали прочной отзыва лицензии, бурение особо охраняемой территории. Скважину сделали еще в 2018 году для геологического изучения недр, но без прошедшей экспертизу проектной документации.
Бывший оператор Кунгурской ледяной пещеры 1 июня вновь уведомил о приостановке работы. Пока срок прекращения деятельности — неопределенный.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!