Пермячка заплатила штраф за ложные обвинения в убийстве

Жительница Пермского края выплатила уголовный штраф. Его ей присудили за заведомо ложный донос об убийстве.
«Расследование бытового убийства, совершенного ранее ударом полена по голове, обернулось попыткой сфальсифицировать вину. После гибели одной из двух свидетельниц, брат обвиняемого предложил второй женщине дать письменные ложные показания и переложить ответственность на умершую. Для того, чтобы освободить родственника из наказания. Женщина дала согласие. Тем самым, она поставила под сомнение законность первоначального приговора», — сообщает ГУ ФССП на своем официальном сайте.
Однако позднее женщина вновь обратилась в органы и написала явку с повинной. На допросе она пояснила, что во сне увидела погибшего и теперь ее мучает совесть. Было возбуждено уголовное дело. Суд признал женщину виновной в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 306 УК РФ (заведомо ложный донос о совершении преступления). Ей назначили уголовный штраф — 10 тысяч рублей.
Побоявшись, что невыплата вновь сделает ее из должницы в подследственную, женщина не стала усугублять положение и выплатила всю сумму в установленный срок. Исполнительное производство окончено фактическим исполнением.
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