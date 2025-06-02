В Белом доме не стали осуждать удары ВСУ по аэродромам РФ

Президент США Дональд Трамп считает необходимым завершить конфликт на Украине. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт. Так она прокомментировала удары украинских военных по российским аэродромам.
«Реакция президента такова: этой войне нужно положить конец», — подчеркнула Каролин Левитт, отвечая на вопросы журналистов по поводу обострения ситуации в зоне боевых действий. Информацию передает РИА Новости.
Ранее Минобороны РФ сообщило о совершении терактов на аэродромах в пяти российских регионах с применением FPV-дронов, организованных киевским режимом. Согласно информации ведомства, атаки на территории Ивановской, Рязанской и Амурской областей были успешно предотвращены средствами противовоздушной обороны. В то же время на аэродромах в Мурманской и Иркутской областях в результате нападений произошло возгорание авиационной техники, напоминает RT. Представители Минобороны подчеркнули, что среди военнослужащих и гражданского персонала пострадавших нет. Кроме того, по данным министерства, часть лиц, причастных к организации атак, была задержана.
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