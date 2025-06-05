Захарова сочла вопросом здравого смысла решение Минюста по British Council

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Захарова заявила, что British Council годами вмешивался во внутренние дела России
Захарова заявила, что British Council годами вмешивался во внутренние дела России Фото:

Признание Минюстом России деятельности British Council нежелательной МИД назвал обоснованным и ожидаемым. Организация на протяжении многих лет действовала вне правового поля и была вовлечена в подрывную деятельность. Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова. 

«Объявление Британского совета в целом нежелательной организацией было, по сути, вопросом здравого смысла и времени. Эта структура годами функционировала в нашей стране без должного правового оформления, а после ее закрытия в России продолжала вмешательство извне, вовлекая наших граждан в подрывные проекты. Более того, имеются данные о ее связях с британскими спецслужбами и участии в тайных операциях против суверенитета независимых государств», — подчеркнула Захарова в своем telegram-канале. 

Как пояснила представитель МИД, после 2008 года в России было закрыто большинство региональных отделений British Council, а в 2018 году — и московское. Однако, несмотря на это, организация продолжила свою деятельность из-за рубежа, распространяя влияние через «мягкую силу», культурные программы и гранты. Только после устранения законодательного ограничения, мешавшего признанию организации нежелательной, российские власти смогли принять соответствующее решение.

British Council была признана нежелательной организацией в России Генпрокуратурой 4 июня 2025 года. Ведомство указало, что деятельность организации, финансируемой британской аристократией, велась в сферах образования, культуры и молодежной политики, а под видом языковых и культурных программ реализовывались проекты, которые, по мнению российских властей, могли негативно влиять на общественное мнение и национальные интересы страны.

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Признание Минюстом России деятельности British Council нежелательной МИД назвал обоснованным и ожидаемым. Организация на протяжении многих лет действовала вне правового поля и была вовлечена в подрывную деятельность. Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.  «Объявление Британского совета в целом нежелательной организацией было, по сути, вопросом здравого смысла и времени. Эта структура годами функционировала в нашей стране без должного правового оформления, а после ее закрытия в России продолжала вмешательство извне, вовлекая наших граждан в подрывные проекты. Более того, имеются данные о ее связях с британскими спецслужбами и участии в тайных операциях против суверенитета независимых государств», — подчеркнула Захарова в своем telegram-канале.  Как пояснила представитель МИД, после 2008 года в России было закрыто большинство региональных отделений British Council, а в 2018 году — и московское. Однако, несмотря на это, организация продолжила свою деятельность из-за рубежа, распространяя влияние через «мягкую силу», культурные программы и гранты. Только после устранения законодательного ограничения, мешавшего признанию организации нежелательной, российские власти смогли принять соответствующее решение. British Council была признана нежелательной организацией в России Генпрокуратурой 4 июня 2025 года. Ведомство указало, что деятельность организации, финансируемой британской аристократией, велась в сферах образования, культуры и молодежной политики, а под видом языковых и культурных программ реализовывались проекты, которые, по мнению российских властей, могли негативно влиять на общественное мнение и национальные интересы страны.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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