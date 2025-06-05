Организацию «Британский совет» признали нежелательной в РФ

Генпрокуратура РФ признала деятельность организации «Британский совет» (British Council) нежелательной на территории страны. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
«Генпрокуратура признала нежелательной организацию The British Council (Великобритания), финансируемую лордами, пэрами и прочими эсквайрами», — отметили представители Генпрокуратуры. Информацию об этом они выложили в telegram-канале ведомства.
Деятельность British Council реализуется в сферах образования, культуры и молодежной политики. Как отметили в ведомстве, финансируется организация за счет представителей британской аристократии. В Генпрокуратуре подчеркивают, что под эгидой обучения английскому языку и культурных мероприятий организация последовательно внедряет проекты, которые, по мнению российских властей, могут негативно повлиять на общественное мнение и национальные интересы России.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.