Организацию «Британский совет» признали нежелательной в РФ

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Генпрокуратура признала нежелательной организацию The British Council
Генпрокуратура признала нежелательной организацию The British Council Фото:

Генпрокуратура РФ признала деятельность организации «Британский совет» (British Council) нежелательной на территории страны. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Генпрокуратура признала нежелательной организацию The British Council (Великобритания), финансируемую лордами, пэрами и прочими эсквайрами», — отметили представители Генпрокуратуры. Информацию об этом они выложили в  telegram-канале ведомства.

Деятельность British Council реализуется в сферах образования, культуры и молодежной политики. Как отметили в ведомстве, финансируется организация за счет представителей британской аристократии. В Генпрокуратуре подчеркивают, что под эгидой обучения английскому языку и культурных мероприятий организация последовательно внедряет проекты, которые, по мнению российских властей, могут негативно повлиять на общественное мнение и национальные интересы России.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Генпрокуратура РФ признала деятельность организации «Британский совет» (British Council) нежелательной на территории страны. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. «Генпрокуратура признала нежелательной организацию The British Council (Великобритания), финансируемую лордами, пэрами и прочими эсквайрами», — отметили представители Генпрокуратуры. Информацию об этом они выложили в  telegram-канале ведомства. Деятельность British Council реализуется в сферах образования, культуры и молодежной политики. Как отметили в ведомстве, финансируется организация за счет представителей британской аристократии. В Генпрокуратуре подчеркивают, что под эгидой обучения английскому языку и культурных мероприятий организация последовательно внедряет проекты, которые, по мнению российских властей, могут негативно повлиять на общественное мнение и национальные интересы России.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...