Успехи России ошеломили генсека НАТО

Успехи России в производстве боеприпасов значительно превышают возможности Североатлантического альянса. Об этом заявил Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.
«Изменения России ошеломляют. В условиях конфликта она производит основных боеприпасов за три месяца столько, сколько вся НАТО, чья экономика в 25 раз больше, производит за год», — сказал он. Его слова передает The Guardian.
Рютте подчеркнул необходимость скорейшего увеличения производства боеприпасов странами НАТО, указывая на потенциальные угрозы, с которыми альянс может столкнуться в будущем. Он отметил, что такая ситуация требует незамедлительных действий для обеспечения военной готовности.
Ранее Марк Рютте отмечал, что Москва представляет собой долгосрочную угрозу для НАТО, однако не стал прямо отвечать, будет ли Россия названа главной угрозой в итоговой декларации саммита альянса в Гааге. В 2024 году в аналогичном документе Россия уже упоминалась как значительная и прямая угроза безопасности союзников, а в ответ российские власти заявляли о росте военной активности НАТО у границ РФ и проведении крупных учений альянса.
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