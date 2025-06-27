Челябинский депутат Барбашин предложил ввести культ флага России. Видео

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Артем Барбашин считает, что россияне должны видеть, знать и нести государственный флаг с гордостью
Артем Барбашин считает, что россияне должны видеть, знать и нести государственный флаг с гордостью Фото:

Депутат Гордумы Челябинска , ветеран СВО Артем Барбашин, на форуме «Патриоты Урала» выступил с предложением ввести в России культ флага страны. Его идею поддержали бурными аплодисментами.

«Государственный флаг, наш любимый триколор, мы можем встретить только на зданиях власти. Мы не видим его в аэропортах, вокзалах, на площадях и общественных пространствах. Даже перед Ельцин-центром нет флага, хотя именно Борис Николаевич вернул нам триколор. Давайте мы введем культ флага, чтобы он был везде», — предложил Барбашин.

По словам депутата-фронтовика, в стране необходимо установить больше флагштоков на центральных площадях, около домов культуры, различных центров притяжения для людей. Он особенно отметил, что за право поднять флаг России на новых территориях солдаты и мирные жители отдавали свои жизни. Граждане ЛНР и ДНР на протяжении долгого времени жили под обстрелами, сражаясь за то, чтобы на их территории был поднят флаг РФ.

Полномочный представитель президента РФ в УрФО Артем Жога согласился с мыслью челябинского депутата. Он пообещал проработать этот вопрос.

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Депутат Гордумы Челябинска , ветеран СВО Артем Барбашин, на форуме «Патриоты Урала» выступил с предложением ввести в России культ флага страны. Его идею поддержали бурными аплодисментами. «Государственный флаг, наш любимый триколор, мы можем встретить только на зданиях власти. Мы не видим его в аэропортах, вокзалах, на площадях и общественных пространствах. Даже перед Ельцин-центром нет флага, хотя именно Борис Николаевич вернул нам триколор. Давайте мы введем культ флага, чтобы он был везде», — предложил Барбашин. По словам депутата-фронтовика, в стране необходимо установить больше флагштоков на центральных площадях, около домов культуры, различных центров притяжения для людей. Он особенно отметил, что за право поднять флаг России на новых территориях солдаты и мирные жители отдавали свои жизни. Граждане ЛНР и ДНР на протяжении долгого времени жили под обстрелами, сражаясь за то, чтобы на их территории был поднят флаг РФ. Полномочный представитель президента РФ в УрФО Артем Жога согласился с мыслью челябинского депутата. Он пообещал проработать этот вопрос.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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