Депутат Гордумы Челябинска , ветеран СВО Артем Барбашин, на форуме «Патриоты Урала» выступил с предложением ввести в России культ флага страны. Его идею поддержали бурными аплодисментами.
«Государственный флаг, наш любимый триколор, мы можем встретить только на зданиях власти. Мы не видим его в аэропортах, вокзалах, на площадях и общественных пространствах. Даже перед Ельцин-центром нет флага, хотя именно Борис Николаевич вернул нам триколор. Давайте мы введем культ флага, чтобы он был везде», — предложил Барбашин.
По словам депутата-фронтовика, в стране необходимо установить больше флагштоков на центральных площадях, около домов культуры, различных центров притяжения для людей. Он особенно отметил, что за право поднять флаг России на новых территориях солдаты и мирные жители отдавали свои жизни. Граждане ЛНР и ДНР на протяжении долгого времени жили под обстрелами, сражаясь за то, чтобы на их территории был поднят флаг РФ.
Полномочный представитель президента РФ в УрФО Артем Жога согласился с мыслью челябинского депутата. Он пообещал проработать этот вопрос.
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