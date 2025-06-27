«Южуралзолото» расширила свои производственные возможности

«Южуралзолото Группа Компаний» с начала 2025 года расширила свои производственные возможности, закупив современную технику. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе компании.
«2025 год для „Южуралзолото“ начался с масштабной закупки современной техники: были приобретены новые бульдозеры, грузоподъемные краны, экскаваторы и буровые установки. Новая техника обладает более высокой производительностью и надежностью, что позволяет обеспечить более стабильную работу горно-обогатительных комбинатов предприятия», — подчеркнули в пресс-службе ЮГК.
Для реализации стратегии развития и повышения производственной эффективности компания придает особое значение обновлению и модернизации парка горной техники. Это способствует не только увеличению производительности при добыче золота, но и обеспечивает высокий уровень безопасности для сотрудников.
Вложения в современное оборудование являются ключевым элементом стратегии ПАО «ЮГК», нацеленной на укрепление рыночных позиций, оптимизацию процессов добычи и переработки сырья, а также создание условий для устойчивого роста и повышения конкурентоспособности предприятия. Такой подход позволяет «Южуралзолото» сохранять статус одного из ведущих игроков отрасли и продолжать внедрение инновационных решений, соответствующих актуальным стандартам безопасности и экологической ответственности.
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