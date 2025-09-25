Bloomberg: Европа чувствует себя на крючке после смены риторики Трампа

Европейские и украинские чиновники настороженно отнеслись к смене риторики президента США Дональда Трампа в отношении конфликта на Украине, они почувствовали, что американский лидер перекладывает ответственность на ЕС, передает агентство Bloomberg.
«После встречи с Владимиром Зеленским на Генассамблее ООН Трамп заявил, что при поддержке ЕС Украина могла бы вернуть свою страну в ее первоначальном виде. <...> Зеленский позже заявил, что был удивлен этим заявлением. <...> Пока Украина и ее союзники осознавали удивление от нового оптимистичного взгляда Дональда Трампа, появились признаки знакомого шага со стороны президента США — усиления давления на Европу», — отмечают журналисты.
При этом они обратили внимание, что американский президент не предложил никаких новых шагов США в поддержку Киева. В целом европейские чиновники ощущают, что Трамп перекладывает на них ответственность, подытоживают авторы материала.
Дональд Трамп во время сессии Генассамблеи ООН 23 сентября подчеркнул, что США продолжат поставки вооружения странам НАТО, но не планируют расширять помощь Киеву или усиливать давление на Россию. Аналитики отмечали, что подобная риторика свидетельствует о попытке переложить ответственность за урегулирование ситуации на Европу и НАТО, оставляя Украину в уязвимом положении.
Первый день Генассамблеи обернулся целой выставкой упреков, обращает внимание MK.RU. Трамп также обвинил ООН в бездействии при урегулировании мировых конфликтов, сообщает «Национальная служба новостей».
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.