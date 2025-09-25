Каллас пожаловалась, что в Европе растут закупки российского газа

Условия при отказе от российских энергоносителей для стран Евросоюза неравные. Об этом заявила глава европейской дипломатии Кайя Каллас.
«К большому сожалению, нам не удалось поставить все эти государства-члены в одинаковое положение… избавиться от российской нефти и газа», — сказала Каллас в интервью телеканалу Sky News. Она подчеркнула, что разница в объемах импорта российских энергоносителей между странами остается серьезным вызовом для единой позиции Евросоюза.
Вопрос вновь оказался в центре внимания после заявления МИД Словакии Юрая Бланара. Он раскритиковал требования к Братиславе сократить закупки российских энергоресурсов, подчеркнув, что за последний год поставки сжиженного природного газа (СПГ) из России в Западную Европу выросли на 30%. По информации словацкого министра, Франция, Испания и Нидерланды увеличили объемы закупок российского газа.
Ранее Словакия официально обратилась к Еврокомиссии с просьбой исключить ее из европейского плана по прекращению импорта российских углеводородов, объяснив это высокой зависимостью от российского сырья и возможными экономическими потерями. Еврокомиссия ранее предлагала полностью запретить импорт российского СПГ с 2026 года. Словакия стала одной из первых стран ЕС, запросивших отсрочку или исключение из этих санкционных инициатив.
