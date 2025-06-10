«Движение первых» и ветераны Челябинской области объединились для воспитания молодежи

Региональное отделение «Движение первых» и Совет ветеранов Челябинской области заключили соглашение о сотрудничестве. Соотвествующий документ подписали в целях укрепления связи поколений, а также для реализации образовательных и патриотических инициатив. Об этом 10 июня в своем telegram-канале сообщила председатель молодежного объединения Светлана Буравова.
«Встретилась с председателем Совета ветеранов Челябинской области Владимиром Образцовым. Заключили соглашение с организацией. Связь поколений очень важна, в работе с молодежью необходимы наставники, которые неравнодушно относятся к формированию воспитательной системы в нашей стране», — написала Буравова.
В рамках соглашения ветераны Челябинской области будут принимать участие в образовательных и патриотических инициативах, а также в мероприятиях, посвященных формированию у молодежи таких ценностей, как трудолюбие, уважение, крепкая семья и взаимопомощь. Опыт старшего поколения поможет передавать школьникам и студентам важные знания, подчеркнула Буравова.
Как сообщало URA.RU ранее, «Движения первых» решило помочь коллегам в детских лагерях повысить уровень знаний по раскрытию личности ребят в период летних каникул. Команда актива взяла на себя задачу нарастить форматы взаимодействия с педагогами.
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