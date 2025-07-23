В Челябинске на улице Энтузиастов недалеко от торгово-развлекательного комплекса (ТРК) «Калибр» на АМЗ построят новый жилой комплекс со встроенным детским садом и подземным паркингом. Проект одобрила экспертная организация ООО «Гарантия», сообщается на сайте госреестра.
«Строительство многоквартирного дома со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями обслуживания жилой застройки, помещением образовательного учреждения и автостоянкой. Объект планируется возвести в Челябинске по адресу улица Энтузиастов, 32», — сообщается на сайте.
Экспертизу одобрила экспертная организация из Екатеринбурга. Строить объект будет застройщик ООО СЗ «Никс на Энтузиастов».
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