23 июля 2025

В Челябинске у ТРК «Калибр» построят новый ЖК с детсадом и подземным паркингом. Фото

В Челябинске на АМЗ построят новый ЖК с детсадом и подземным паркингом
© Служба новостей «URA.RU»
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Проект одобрила экспертная организация «Гарантия» из Екатеринбурга
Проект одобрила экспертная организация «Гарантия» из Екатеринбурга Фото:

В Челябинске на улице Энтузиастов недалеко от торгово-развлекательного комплекса (ТРК) «Калибр» на АМЗ построят новый жилой комплекс со встроенным детским садом и подземным паркингом. Проект одобрила экспертная организация ООО «Гарантия», сообщается на сайте госреестра.

«Строительство многоквартирного дома со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями обслуживания жилой застройки, помещением образовательного учреждения и автостоянкой. Объект планируется возвести в Челябинске по адресу улица Энтузиастов, 32», — сообщается на сайте.

Экспертизу одобрила экспертная организация из Екатеринбурга. Строить объект будет застройщик ООО СЗ «Никс на Энтузиастов».

Новый ЖК построят недалеко от ТРК «Калибр»
Новый ЖК построят недалеко от ТРК «Калибр»
Фото:

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В Челябинске на улице Энтузиастов недалеко от торгово-развлекательного комплекса (ТРК) «Калибр» на АМЗ построят новый жилой комплекс со встроенным детским садом и подземным паркингом. Проект одобрила экспертная организация ООО «Гарантия», сообщается на сайте госреестра. «Строительство многоквартирного дома со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями обслуживания жилой застройки, помещением образовательного учреждения и автостоянкой. Объект планируется возвести в Челябинске по адресу улица Энтузиастов, 32», — сообщается на сайте. Экспертизу одобрила экспертная организация из Екатеринбурга. Строить объект будет застройщик ООО СЗ «Никс на Энтузиастов».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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