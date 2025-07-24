Челябинцу в Греции грозит 118 лет тюрьмы за перевозку нелегальных мигрантов

Жителя Челябинска Владимира Котельникова могут осудить в Греции на 118 лет за перевозку нелегальных мигрантов. Об этом сообщают новостные каналы.
«37-летний Котельников из Челябинска приехал заработать на жизнь в Грецию. На родине оставил супругу и ребенка. Мужчина устроился моряком на яхту. А как оказалось позже, стал жертвой развода: работодатели отобрали у него документы и заставили перевозить людей», — сообщает telegram-канала Mash со ссылкой на президента координационного центра поддержки соотечественников за рубежом Ивана Мельникова.
Когда судно с мигрантами на борту проплывало мимо Родоса, его остановили греческие пограничники. По информации канала, челябинцу грозит 118 лет тюремного срока. Мельников добавил, что по подобному обвинению в греческих тюрьмах сидят еще 36 россиян.
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