Депутаты заксобрания Челябинской области посетили выставку «День поля»

Депутаты заксобрания Челябинской области приняли участие в работе агровыставки «День поля — 2025», которая проходит в Чебаркульском районе. Об этом сообщили в пресс-службе заксобрания.
«С депутатами комитета законодательного собрания по аграрной политике с интересом осмотрели экспозицию. Это отличная площадка для обмена мнениями и опытом, обсуждения планов и важных проблем. Ведь главная задача — получить максимум пользы для развития сельскохозяйственной отрасли, чтобы обеспечивать и дальше продовольственную безопасность страны, — цитирует пресс-служба председателя комитета по аграрной политике Вячеслава Евстигнеева.
Выставка на протяжении 23 и 24 июля проходит в поселке Тимирязевский Чебаркульского района. Она объединяет специалистов и руководителей ведущих сельскохозяйственных и промышленных предприятий, представителей науки, бизнеса, финансовых структур. Выставка включает более 150 единиц российской и белорусской сельскохозяйственной техники.
На выставке работают экспозиции центра «Мой бизнес», этноцентр «Тамыр», площадка осетровой фермы «Fish_ka» из Кунашакского района. Также представлены экспозиции ведущих предприятий агропрома, среди которых площадка «Агроцентра» — дилера «Ростсельмаш», стенд еманжелинского завода «Трактор» с мини-трактором «Уралец». Также на выставке представлены павильоны агрохолдинга «СИТНО» и птицефабрики «Чебаркульская птица», презентовавшей собственные сорта пшеницы «Палыч» и «Челяба 75».
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