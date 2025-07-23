23 июля 2025

Омбудсмен рассказала, кто из челябинских бойцов вернулся из украинского плена

В Челябинской области трое военных вернулись из украинского плена
© Служба новостей «URA.RU»
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Бойцы из Челябинской области вошли в число пленных, вернувшихся в Россию
Бойцы из Челябинской области вошли в число пленных, вернувшихся в Россию Фото:

Трое жителей Челябинской области вернулись из плена в результате состоявшегося обмена с Украиной. Об этом 24 июля сообщила уполномоченный по правам человека в регионе Юлия Сударенко.

«В результате состоявшегося обмена из плена вернулись трое южноуральцев — 28-летний военнослужащий из Челябинска, 26-летний из Магнитогорска и 27-летний из Брединского района. Их родные обращались за помощью в установлении их места нахождения», — написала Сударенко в своем telegram-канале.

Омбудсмен уточнила, что двое из вернувшихся бойцов перестали выходить на связь в ноябре 2024 года и считались пропавшими без вести, с третьим связь оборвалась в феврале 2025 года. Впоследствии родственники получили официальное подтверждение факта нахождения военнослужащих в плену. Регион передал всю необходимую информацию в соответствующие органы военного управления, а также Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации Татьяне Москальковой.

Омбудсмен отметила, что семьи военных проявили стойкость и настойчивость в поисках своих близких. Благодаря их обращениям удалось ускорить процесс выяснения местонахождения военнослужащих и способствовать их возвращению домой.

Как ранее писало URA.RU, Москва и Киев провели новый обмен пленными. Группа российских военнослужащих, удерживаемых на территории Украины, вернулась на родину в рамках обмена военнопленными 23 июля 2025 года.

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Трое жителей Челябинской области вернулись из плена в результате состоявшегося обмена с Украиной. Об этом 24 июля сообщила уполномоченный по правам человека в регионе Юлия Сударенко. «В результате состоявшегося обмена из плена вернулись трое южноуральцев — 28-летний военнослужащий из Челябинска, 26-летний из Магнитогорска и 27-летний из Брединского района. Их родные обращались за помощью в установлении их места нахождения», — написала Сударенко в своем telegram-канале. Омбудсмен уточнила, что двое из вернувшихся бойцов перестали выходить на связь в ноябре 2024 года и считались пропавшими без вести, с третьим связь оборвалась в феврале 2025 года. Впоследствии родственники получили официальное подтверждение факта нахождения военнослужащих в плену. Регион передал всю необходимую информацию в соответствующие органы военного управления, а также Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации Татьяне Москальковой. Омбудсмен отметила, что семьи военных проявили стойкость и настойчивость в поисках своих близких. Благодаря их обращениям удалось ускорить процесс выяснения местонахождения военнослужащих и способствовать их возвращению домой. Как ранее писало URA.RU, Москва и Киев провели новый обмен пленными. Группа российских военнослужащих, удерживаемых на территории Украины, вернулась на родину в рамках обмена военнопленными 23 июля 2025 года.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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