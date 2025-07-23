23 июля 2025

Перфоманс Гаджимурадова из ФК «Челябинск» признан лучшим в первом туре ФНЛ. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Новичок челябинской команды отличился в первом матче
Новичок челябинской команды отличился в первом матче Фото:
новость из сюжета
Дебютный сезон ФК «Челябинск» в Первой лиге ФНЛ

Перфоманс в исполнении Рамазана Гаджимурадова из футбольного клуба «Челябинск» признан лучшим в первом дебютном туре Первой лиги ФНЛ по версии Vsporte. Об этом сообщил telegram-канал лиги.

«Полузащитник „Челябинска“ Гаджимурадов отличился в своем дебютном матче. Он оформил два очка по системе „гол+пас“, — говорится в сообщении канала.

В игре с московским «Торпедо» Гаджимурадов сперва в контрвыпаде наказал вратаря хозяев за ошибку. А затем он же отдал ювелирную по точности передачу со стандарта на Александра Жирова, который вывел команду челябинцев вперед.

Напомним, дебютный матч в Первой лиге ФНЛ ФК «Челябинск» выиграл у московского «Торпедо» со счетом 3:2. В субботу 26 июля пройдет второй домашний матч с волгоградским «Ротором».

Видео: Лига PARI

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Перфоманс в исполнении Рамазана Гаджимурадова из футбольного клуба «Челябинск» признан лучшим в первом дебютном туре Первой лиги ФНЛ по версии Vsporte. Об этом сообщил telegram-канал лиги. «Полузащитник „Челябинска“ Гаджимурадов отличился в своем дебютном матче. Он оформил два очка по системе „гол+пас“, — говорится в сообщении канала. В игре с московским «Торпедо» Гаджимурадов сперва в контрвыпаде наказал вратаря хозяев за ошибку. А затем он же отдал ювелирную по точности передачу со стандарта на Александра Жирова, который вывел команду челябинцев вперед. Напомним, дебютный матч в Первой лиге ФНЛ ФК «Челябинск» выиграл у московского «Торпедо» со счетом 3:2. В субботу 26 июля пройдет второй домашний матч с волгоградским «Ротором». Видео: Лига PARI
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...