Перфоманс в исполнении Рамазана Гаджимурадова из футбольного клуба «Челябинск» признан лучшим в первом дебютном туре Первой лиги ФНЛ по версии Vsporte. Об этом сообщил telegram-канал лиги.
«Полузащитник „Челябинска“ Гаджимурадов отличился в своем дебютном матче. Он оформил два очка по системе „гол+пас“, — говорится в сообщении канала.
В игре с московским «Торпедо» Гаджимурадов сперва в контрвыпаде наказал вратаря хозяев за ошибку. А затем он же отдал ювелирную по точности передачу со стандарта на Александра Жирова, который вывел команду челябинцев вперед.
Напомним, дебютный матч в Первой лиге ФНЛ ФК «Челябинск» выиграл у московского «Торпедо» со счетом 3:2. В субботу 26 июля пройдет второй домашний матч с волгоградским «Ротором».
Видео: Лига PARI
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