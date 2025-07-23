23 июля 2025

Хоккеист Робинсон попрощался с челябинским «Трактором»

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Робинсон защищал цвета «Трактора» два сезона
Робинсон защищал цвета «Трактора» два сезона Фото:

Нападающий Бадди Робинсон, проведший в челябинском ХК «Трактор» два последних сезона, попрощался с командой и болельщиками. По его словам, он не забудет время в Челябинске.

«Спасибо! Спасибо за два невероятных года, которые я буду помнить всю жизнь. Как и любой североамериканец, впервые приезжающий в КХЛ, я переживал, потому что не знал, чего ожидать. Но по приезду в Челябинск я сразу же почувствовал эту любовь. Мне посчастливилось играть во многих командах на протяжении карьеры, но могу честно сказать, что ничто не сравнится с этой хоккейной страстью и любовью от Челябинска», — написал Робинсон в прощальном письме.

По его словам, в Челябинске он чувствовал себя как дома. Он всегда ощущал поддержку болельщиков и всегда старался оправдать их ожидания.

«Для меня было честью надевать черно-белое джерси в прошедших двух сезонах. По личным причинам я принял решение провести этот сезон дома с семьей, но буду продолжать поддерживать команду и надеюсь увидеть, как „Трактор“ сделает оставшийся шаг для победы в Кубке Гагарина! Я буду хранить у сердца друзей и все памятные моменты, которые приобрел за последние два сезона. Спасибо всем, кого я встретил на этом пути, желаю вам всего наилучшего и любви!», — написал Бадди.

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Нападающий Бадди Робинсон, проведший в челябинском ХК «Трактор» два последних сезона, попрощался с командой и болельщиками. По его словам, он не забудет время в Челябинске. «Спасибо! Спасибо за два невероятных года, которые я буду помнить всю жизнь. Как и любой североамериканец, впервые приезжающий в КХЛ, я переживал, потому что не знал, чего ожидать. Но по приезду в Челябинск я сразу же почувствовал эту любовь. Мне посчастливилось играть во многих командах на протяжении карьеры, но могу честно сказать, что ничто не сравнится с этой хоккейной страстью и любовью от Челябинска», — написал Робинсон в прощальном письме. По его словам, в Челябинске он чувствовал себя как дома. Он всегда ощущал поддержку болельщиков и всегда старался оправдать их ожидания. «Для меня было честью надевать черно-белое джерси в прошедших двух сезонах. По личным причинам я принял решение провести этот сезон дома с семьей, но буду продолжать поддерживать команду и надеюсь увидеть, как „Трактор“ сделает оставшийся шаг для победы в Кубке Гагарина! Я буду хранить у сердца друзей и все памятные моменты, которые приобрел за последние два сезона. Спасибо всем, кого я встретил на этом пути, желаю вам всего наилучшего и любви!», — написал Бадди.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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