Челябинский шоумен Ярушин возмутился физической формой москвичей

Актер и певец Станислав Ярушин, родившийся в Челябинске, возмутился физической формой мужчин в Москве. О своем наблюдении он сообщил после того, как увидел процесс аттестации по нормам ГТО.
«Пока занимался увидел, как разного рода учреждения проходят аттестацию нормы ГТО. Ну это пипец, конечно! Пришли мужчины, человек 30-50, из них 2-3 в хорошей физической форме, остальные с пузом и ни хрена отжиматься даже не умеют. У меня был испанский стыд», — заявил Ярушин в своем telegram-канале.
Шоумен уточнил, что прилетел в Москву на сутки. Возмущаясь, он также рассказал, как пробежал три километра, сделал тренировку на пресс и растяжку.
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