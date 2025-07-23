23 июля 2025

Конфликт Таиланда и Камбоджи не испугал челябинских туристов

© Служба новостей «URA.RU»
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Туристы продолжили отдых в Таиланде несмотря на столкновения на его границе с Камбоджой
Туристы продолжили отдых в Таиланде несмотря на столкновения на его границе с Камбоджой Фото:

Конфликт на границе Таиланда и Камбоджи из-за спорного участка пока никак не отразился на желании челябинцев отдыхать в Таиланде. Как URA.RU рассказали участники туристического рынка, сейчас в стране низкий сезон, а конфликт только начался.

«В Таиланде сейчас не сезон, поэтому туристов значительно меньше, чем зимой. Но погода этим летом не подкачала. Нет постоянных дождей», — заметила URA.RU директор по развитию группы туркомпаний «СТТ» Мария Кучеренко.

Популярность направления в немалой степени зависит от наличия прямой перевозки. Сейчас в страну можно отправиться из Екатеринбурга, зимой, как и в прошлом сезоне, ожидается прямой рейс из Челябинска.

«Получаем сообщения от операторов о том, что отдых продолжается, эвакуации нет. Что будет дальше, наблюдаем. Конфликт может затихнуть, или произойдет эскалация. Ориентируемся на заявления официальных органов», — сказала URA.RU генеральный менеджер турбюро «Спутник» в Челябинске Анна Дриботун.

Собеседница добавила, что отменять брони туров на осень никто не поспешил. Те же немногочисленные туристы, кто отправился в Таиланд летом, смогли сэкономить. По оценке Дриботун, стоимость тура сейчас ниже цен в высокий сезон примерно на 30%. За последний год интерес к Таиланду вырос в связи с наличием прямых чартерных рейсов. Конкуренцию ему составляет Вьетнам.

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Конфликт на границе Таиланда и Камбоджи из-за спорного участка пока никак не отразился на желании челябинцев отдыхать в Таиланде. Как URA.RU рассказали участники туристического рынка, сейчас в стране низкий сезон, а конфликт только начался. «В Таиланде сейчас не сезон, поэтому туристов значительно меньше, чем зимой. Но погода этим летом не подкачала. Нет постоянных дождей», — заметила URA.RU директор по развитию группы туркомпаний «СТТ» Мария Кучеренко. Популярность направления в немалой степени зависит от наличия прямой перевозки. Сейчас в страну можно отправиться из Екатеринбурга, зимой, как и в прошлом сезоне, ожидается прямой рейс из Челябинска. «Получаем сообщения от операторов о том, что отдых продолжается, эвакуации нет. Что будет дальше, наблюдаем. Конфликт может затихнуть, или произойдет эскалация. Ориентируемся на заявления официальных органов», — сказала URA.RU генеральный менеджер турбюро «Спутник» в Челябинске Анна Дриботун. Собеседница добавила, что отменять брони туров на осень никто не поспешил. Те же немногочисленные туристы, кто отправился в Таиланд летом, смогли сэкономить. По оценке Дриботун, стоимость тура сейчас ниже цен в высокий сезон примерно на 30%. За последний год интерес к Таиланду вырос в связи с наличием прямых чартерных рейсов. Конкуренцию ему составляет Вьетнам.
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© Служба новостей «URA.RU»
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