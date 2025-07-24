В Саткинском районе нарушитель на «Ниссане» насмерть сбил мальчика на мотоцикле

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Мотоциклом управлял подросток (фото архивное)
Мотоциклом управлял подросток (фото архивное) Фото:

В Саткинском муниципальном округе (Челябинская область) водитель «Ниссана» нарушил правила и сбил встречный мотоцикл, за рулем которого находился 14-летний подросток. Как сообщили в пресс-службе областной ГАИ, водитель мотоцикла погиб на месте.

«Сегодня в 13 часов 34 минуты в поселке Межевой Саткинского района водитель, мужчина 1982 года рождения, управляя автомобилем „Ниссан Серена“ при повороте налево на нерегулируемом перекрестке не предоставил преимущество и совершил столкновение с двигавшимся во встречном направлении мотоциклом. Мотоциклом управлял мальчик 2010 года рождения. В результате ДТП несовершеннолетний водитель мотоцикла от полученных травм скончался на месте происшествия», — сообщается в telegram-канале ведомства.

Мотоцикл в мае купил отец погибшего. Он не зарегистрировал мотоцикл в установленном порядке. В июне мужчину уже привлекали к ответственности за передачу управления транспортным средством лицу, не имеющему права управления. Тогда за рулем квадроцикла находился его 10-летний сын.

В Госавтоинспекции призвали родителей не допускать детей до управления авто- и мототехникой. Ключи от них рекомендовали не оставлять в доступных местах. Также родителям посоветовали контролировать, чем заняты их дети

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В Саткинском муниципальном округе (Челябинская область) водитель «Ниссана» нарушил правила и сбил встречный мотоцикл, за рулем которого находился 14-летний подросток. Как сообщили в пресс-службе областной ГАИ, водитель мотоцикла погиб на месте. «Сегодня в 13 часов 34 минуты в поселке Межевой Саткинского района водитель, мужчина 1982 года рождения, управляя автомобилем „Ниссан Серена“ при повороте налево на нерегулируемом перекрестке не предоставил преимущество и совершил столкновение с двигавшимся во встречном направлении мотоциклом. Мотоциклом управлял мальчик 2010 года рождения. В результате ДТП несовершеннолетний водитель мотоцикла от полученных травм скончался на месте происшествия», — сообщается в telegram-канале ведомства. Мотоцикл в мае купил отец погибшего. Он не зарегистрировал мотоцикл в установленном порядке. В июне мужчину уже привлекали к ответственности за передачу управления транспортным средством лицу, не имеющему права управления. Тогда за рулем квадроцикла находился его 10-летний сын. В Госавтоинспекции призвали родителей не допускать детей до управления авто- и мототехникой. Ключи от них рекомендовали не оставлять в доступных местах. Также родителям посоветовали контролировать, чем заняты их дети
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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