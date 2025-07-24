В Саткинском районе нарушитель на «Ниссане» насмерть сбил мальчика на мотоцикле

В Саткинском муниципальном округе (Челябинская область) водитель «Ниссана» нарушил правила и сбил встречный мотоцикл, за рулем которого находился 14-летний подросток. Как сообщили в пресс-службе областной ГАИ, водитель мотоцикла погиб на месте.
«Сегодня в 13 часов 34 минуты в поселке Межевой Саткинского района водитель, мужчина 1982 года рождения, управляя автомобилем „Ниссан Серена“ при повороте налево на нерегулируемом перекрестке не предоставил преимущество и совершил столкновение с двигавшимся во встречном направлении мотоциклом. Мотоциклом управлял мальчик 2010 года рождения. В результате ДТП несовершеннолетний водитель мотоцикла от полученных травм скончался на месте происшествия», — сообщается в telegram-канале ведомства.
Мотоцикл в мае купил отец погибшего. Он не зарегистрировал мотоцикл в установленном порядке. В июне мужчину уже привлекали к ответственности за передачу управления транспортным средством лицу, не имеющему права управления. Тогда за рулем квадроцикла находился его 10-летний сын.
В Госавтоинспекции призвали родителей не допускать детей до управления авто- и мототехникой. Ключи от них рекомендовали не оставлять в доступных местах. Также родителям посоветовали контролировать, чем заняты их дети
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!