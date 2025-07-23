В челябинском аэропорту проверят жалобу на пропажу турецких сувениров

В аэропорту Челябинска проводят проверку по поводу жалобы на пропажу из багажа турецких сувениров. В пресс-службе аэропорта URA.RU сообщили, что сожалеют о произошедшем.
«Мы сожалеем о произошедшем. Проводим внутреннюю проверку по сообщению СМИ», — заявили URA.RU в офисе воздушной гавани.
Там добавили, что ситуации в адрес аэропорта от пассажиров обращений не поступало. Однако пострадавшие написали заявление в транспортную прокуратуру, обратив внимание, что на объяснения с полицией ушло 2,5 часа.
Туристы прилетели из Антальи 22 июля, не досчитавшись двух килограммов груза. Покупали подарки для родных, но те их так и не дождались.
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