Спикер челябинского заксобрания Гербер раскрыл, куда заходит по пути на работу

Спикер законодательного собрания Челябинской области Олег Гербер рассказал, что по пути на работу находит время, чтобы постоять у Вечного огня. Об этом Гербер сообщил в своем аккаунте в соцсетях.
«Несмотря на то, то на дворе уже 24 июля, и майские праздники уже давно позади, мы прекрасно знаем, что весь этот год посвящен юбилею Великой Победы. Поэтому каждый раз, идя в законодательное собрание, я стараюсь проходить мимо Вечного огня, чтобы в очередной раз отдать дань памяти героям, которые сложили свои головы на полях сражений», — сообщил Гербер в кратком видео.
Гербер добавил, что законодательное собрание ведет цикл видеороликов, посвященных 80-летию Победы. Цикл программ называется «80 фактов о Великой Победе». Он призвал подписчиков смотреть эти видеоролики в группе законодательного собрания во «Вконтакте».
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