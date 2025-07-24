Спикер челябинского заксобрания Гербер раскрыл, куда заходит по пути на работу

Олег Гербер по пути на работу находит время постоять у Вечного огня
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По пути на работу Олег Гербер находит время подойти к Вечному огню
По пути на работу Олег Гербер находит время подойти к Вечному огню Фото:

Спикер законодательного собрания Челябинской области Олег Гербер рассказал, что по пути на работу находит время, чтобы постоять у Вечного огня. Об этом Гербер сообщил в своем аккаунте в соцсетях.

«Несмотря на то, то на дворе уже 24 июля, и майские праздники уже давно позади, мы прекрасно знаем, что весь этот год посвящен юбилею Великой Победы. Поэтому каждый раз, идя в законодательное собрание, я стараюсь проходить мимо Вечного огня, чтобы в очередной раз отдать дань памяти героям, которые сложили свои головы на полях сражений», — сообщил Гербер в кратком видео.

Гербер добавил, что законодательное собрание ведет цикл видеороликов, посвященных 80-летию Победы. Цикл программ называется «80 фактов о Великой Победе». Он призвал подписчиков смотреть эти видеоролики в группе законодательного собрания во «Вконтакте».

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Спикер законодательного собрания Челябинской области Олег Гербер рассказал, что по пути на работу находит время, чтобы постоять у Вечного огня. Об этом Гербер сообщил в своем аккаунте в соцсетях. «Несмотря на то, то на дворе уже 24 июля, и майские праздники уже давно позади, мы прекрасно знаем, что весь этот год посвящен юбилею Великой Победы. Поэтому каждый раз, идя в законодательное собрание, я стараюсь проходить мимо Вечного огня, чтобы в очередной раз отдать дань памяти героям, которые сложили свои головы на полях сражений», — сообщил Гербер в кратком видео. Гербер добавил, что законодательное собрание ведет цикл видеороликов, посвященных 80-летию Победы. Цикл программ называется «80 фактов о Великой Победе». Он призвал подписчиков смотреть эти видеоролики в группе законодательного собрания во «Вконтакте».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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